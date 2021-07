Džudo federācija izsaka brīdinājumu vācietes Trajdosas trenerim par sportistes iepļaukāšanu

Starptautiskā Džudo federācija (IJF) izteikusi "nopietnu oficiālu brīdinājumu" vācietes Martīnas Trajdosas trenerim, kurš nofilmēts pirms cīņas Tokijas olimpiskajās spēlēs purinām un iepļaukājam sportisti.

Sociālos medijus otrdien pāršalca video, kurā redzams, kā 54 gadus vecais Klaudiju Pusa sapurina un pa abiem vaigiem iepļaukā pasaules čempionāta medaļnieci pirms sešpadsmitdaļfināla cīņas pret Sofi Ēzbasu no Ungārijas.

"Džudo ir izglītojošs sporta veids un tādēļ nevar iecietīgi izturēties pret uzvedību, kas ir pretrunā džudo morālajam kodeksam," trešdien paziņoja IJF.

32 gadus vecā Trajdosa zaudēja Ēzbasai cīņā svara kategorijā līdz 63 kilogramiem.

"Izskatās, ka tas nebija pietiekami spēcīgi," par trenera pļaukām vāciete rakstīja vietnē "Instagram" pirms IJF paziņojuma. "Vēlos, kaut virsrakstos šodien būtu nonākusi cita iemesla dēļ," viņa atzina.

"Kā jau teicu, tas ir rituāls, kādu vēlos pirms sacensībām. Mans treneris tikai dara to, ko es vēlos, lai tiktu uzkurināta," paskaidroja džudo cīkstone.

