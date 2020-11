EHF neļauj atcelt Valmierā plānoto Latvijas handbola izlases spēli

Eiropas Handbola federācija (EHF) nav ļāvusi atcelt sestdien Valmierā paredzēto 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli starp Latvijas un Baltkrievijas izlasēm, sarunā ar aģentūru LETA atzina Latvijas Handbola federācijas (LHF) izpilddirektors un izlašu direktors Arvis Juzups.

Latvijas izlasei 4. novembrī viesos bija paredzēta spēle ar Norvēģiju, taču tā ir pārcelta uz nenoteiktu laiku. Trīs dienas vēlāk Valmierā ieplānots mačs ar Baltkrieviju, bet šo spēli nav izdevies atlikt uz citu datumu.

"No EHF saņēmām vēstuli, ka Latvijā esošie ierobežojumi neaizliedz aizvadīt šo spēli, tāpēc šim mačam ir jānotiek. Sastāva problēmas abās komandās nedrīkst kalpot par iemeslu, lai pārceltu šo maču," teica Juzups.

Viņš neslēpa, ka izlase no spēlētājiem saņēmusi atteikumus, taču šajā situācijā šāds lēmums ir saprotams. Tāpat zem jautājuma zīmes ir ārvalstīs spēlējošo handbolistu palīdzība šajā cīņā.

"Cīnīsimies ar to sastāvu, kāds būs, jo šī ir cikla viena no svarīgākajām spēlēm. No ārzemniekiem ir kādi, kuri varēs pievienoties, un kādi, kuri nevarēs," atzina Juzups.

Līdzīgas problēmas ir arī Baltkrievijas izlasei. "Viņu federācija savā mājaslapā ziņo, ka komandas sastāvs tiks veidots lielākoties no Minskas SKA spēlētājiem, taču izskatās, ka būs arī diezgan daudz leģionāru," uzsvēra Juzups.

Latvijas izlase uz Valmieru dodas trešdien un pēc Covid-19 testu rezultātu saņemšanas uzsāks treniņus.

Šobrīd nav zināms, vai Latvijas izlasei varēs palīdzēt tās neapšaubāmais līderis Dainis Krištopāns, kurš pagājušajā nedēļā kļuva par tēvu.

"Gribu spēlēt un uzvarēt, vēlos ar Latvijas izlasi atkal iekļūt finālturnīrā, bet pagaidām nekas nav skaidrs. Pašreiz esmu Košicē un nezinu, kad varēšu braukt prom. Parīzes kluba treneri man tagad iedeva brīvas dienas, lai varu doties pie sievas un jaundzimušā dēla. Lai brauktu uz Latviju, man jāveic Covid-19 testu, jo citādi netikšu pāri robežai. Ir pārāk daudz jautājumu un neskaidrību par tikšanu uz spēli ar Baltkrieviju," Latvijas Handbola federācija (LHF) citē Krištopāna teikto.

Jau ziņots, ka šoruden Latvijas handbola izlases galvenā trenera amatu pameta Vācijas speciālists Ārons Cīrke, kurš pie valstsvienības stūres tā arī neaizvadīja nevienu spēli. Viņa vietā stājies Latvijas treneris Sandris Veršakovs.