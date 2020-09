Ekspluatācijā nodota Jēkabpils multifunkcionālā sporta halle

Jēkabpilī ekspluatācijā nodota multifunkcionālā sporta halle, kuras izmaksas sasniedz 13 894 359 eiro, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldībā.

Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji klātienē apsekoja jaunbūvi, iepazinās ar būvprojektu un citiem būvdarbu izpildi fiksējošiem dokumentiem, un birojs ir atzinis objektu par derīgu ekspluatācijai.

Multifunkcionālās halles kopējā platība ir gandrīz 8469 kvadrātmetri. Tajā ir izveidota universāla sporta zāle basketbolam un volejbolam ar teleskopiskām tribīnēm 1000 skatītājiem un stacionārām tribīnēm 100 skatītājiem, ar iespēju zāli transformēt publisku pasākumu rīkošanai, ierīkotas zāles trenažieriem, aerobikai, horeogrāfijai, uzbūvēta "B" kategorijas hokeja arēna ar sēdvietām 300 skatītājiem. Tāpat izveidotas sportistu ģērbtuves, treneru telpas, inventāra, saimnieciskās un administrācijas telpas, vestibils ar garderobes telpu, labierīcībām. Paredzētas arī telpas Jēkabpils Sporta skolai un kafejnīcas izvietošanai. Ir veikta arī pieguļošās teritorijas labiekārtošana un izveidoti stāvlaukumi automašīnām.

Sporta halles apsaimniekošanu veiks Jēkabpils sporta centrs. Pašlaik hallē tiek veikta mēbeļu un inventāra uzstādīšana, pieņemšana uzskaitē un pārbaudīta to atbilstība iepirkuma prasībām. Atbilstoši standartiem tiek iekārtotas sporta zāles, zīmētas laukumu līnijas un dizains. Hokeja hallē tiks liets ledus – šis process aizņems divas nedēļas.

Vienlaikus notiek arī darbinieku atlase un apmācība, kā arī Jēkabpils sporta centra iekārtošanās jaunajās telpās. Halles oficiālā atklāšana tiek plānota oktobra otrajā pusē.

"Jaunā halle Jēkabpils vārdu ar jaunu jaudu ienes Latvijas sporta dzīvē. Tā ļaus mums ne tikai uzņemt augsta līmeņa nacionāla un starptautiska mēroga sporta komandas, bet arī audzināt profesionālu un spēcīgu jauno sportistu paaudzi. Halles infrastruktūra ir moderna un ļoti daudzveidīga, tāpēc ceru uz Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju interesi izmantot halles piedāvātās iespējas," pauda pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps (GKML).

Objekta būvniecība tika sākta 2018.gada 2. novembrī. Būvdarbus veica AS "Panevežio statybos trestas", SIA "ARMS group" un SIA "LC Būve". Projekta kopsumma ir 13 894 359 eiro, no tā pašvaldības līdzfinansējums 211 485 eiro, aizņēmums no Valsts kases 12 082 874 eiro, kā arī 1 600 000 eiro valsts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas.