Fantastiskā finālā par pasaules čempionu šautriņu mešanā kļūst anglis Smits

2023. gada Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotā pasaules čempionātā otrdien pirmo reizi triumfēja anglis Maikls Smits, kurš finālā ar 7-4 pārspēja nīderlandieti Maiklu van Gervenu.

Smits par izcīnīto pasaules čempiona titulu ieguva 500 000 mārciņu lielu naudas balvu, bet van Gervenam otrā vieta deva 200 000 mārciņu.

Abi šautriņu metēji finālu sāka ar augstu rezultativitāti, un Smits spēles pirmajā daļā nonāca iedzinējos ar 2-3. Viņš turpinājumā uzvarēja nākamos četrus setus un ieguva spēles kontroli. Van Gervens vienu setu atspēlēja, bet Smits ar otro piegājienu spēja maču noslēgt.

Šajā mačā abi šautriņu metēji kopā 37 reizes vienā piegājienā spēja gūt maksimāli iespējamos 180 punktus. Visā pasaules čempionātā tas notika 901 reizi, kas ir jauns rekords. Smits mača laikā ar trīs metieniem guva vidēji 100,87 punktus, bet nīderlandietis – 99,58 punktus.

Otrajā setā abi šautriņu metēji izcēlās ar fantastisku legu, kurā abiem bija iespēja to noslēgt ar deviņiem metieniem. Van Gervens netrāpīja dubultajā "12" sektorā, bet Smits izmantoja savu iespēju.

