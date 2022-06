Rīgas līča regates ("Gulf of Riga Regatta" jeb GoRR) pirmajā sacensību dienā laika apstākļi lika pasvīst visiem dalībniekiem. Lēnā un mainīgā vēja dēļ starta procedūru nācās nedaudz atlikt, bet pēc distancē pavadītām divām stundām finiša līniju pirmā šķērsoja Igaunijas komanda "Sugar".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

GoRR pirmā sacensību diena Rīgas līcī pie Bolderājas mola sākās ar lēnu vēju. Pirmo posmu "Elvstrom Rīga – Rīga" sarežģītāku padarīja lielais karstums. Sākotnēji ieplānotajā laikā startu nebija iespējams iedot, jo valdīja bezvējš. Apmēram pēc pusotras stundas vējš iegriezās no dienvidiem un pastiprinājās līdz 10 mezgliem jeb 5 metriem sekundē.

Pirmās startēja lielākās ORC1 grupas laivas, tad ORC2, pēc tam, pielūstot vējam līdz 5-6 mezgliem (2,5-3 metriem sekundē), sekoja LYS1 un LYS2 grupu laivu starti. Noslēdzošie starti tika doti GoRR jaunizveidotās ORC Cruiser grupas komandām. Tiesa, apmēram desmit minūtes no brīža, kad visas laivas jau bija izgājušas 10 līdz 13 jūras jūdžu (18 – 15 kilometru) garajā distancē, vējš sagriezās par 180 grādiem ziemeļu virzienā.

Kā skaidro Kristīne Kanska, GoRR organizatore un sacensību sekretāre, pie tik viegla un mainīga vēja burāšana daudziem kļūst par loteriju un veiksmes faktors biežāk ņem virsroku pār meistarību. To gan nevarot vispārināt. Viņa kā piemēru min "Sugar" komandu, kas ir arī pērnā gada čempioni ORC grupā. Deviņu spēcīgu komandu konkurencē pirmajā sacensību dienā viņiem izdevās izcīnīt uzvaru ne tikai savā grupā, bet arī pirmajiem no visas flotes šķērsot finišu.

"Vakar bija sarežģīti laikapstākļi ar mainīgu vēju. Mums izdevās atbilstoši satrimēt laivu un iegūt ātrumu," komandas kapteinis Alari Akermans dalās ar komandas panākumu faktoru. Arī Kanska norādīja, ka šī komanda vienmēr izceļas ar stabilu sniegumu un meistarīgu burāšanu jebkuros laika apstākļos.

ORC2 grupā uzvarēja:

1. "Sugar" (EST 774) - kapteinis Alari Akermann (Igaunija, Pērnavas jahtklubs

2. "NidaA III" (LTU 1111) - kapteinis Arūnas Burkšas (Lietuva, Vētrungis jahtklubs)

3. "Jazz" (EST 935) - kapteinis Risto Riim (Igaunija, Sāremā Merispordi Selts)

ORC1 grupā, kurā Latviju pārstāv četras komandas, uzvaras laurus pirmajā sacensību dienā plūca jahta "Cafe Sailing" no Igaunijas. Pēc pārrēķinātā laika tā apsteidza Lietuvas komandu "Arabela" par 33 sekundēm. Tikmēr trešo vietu izcīnīja komanda "Next" no Lietuvas. Latvijas komandas ierindojās no ceturtās līdz septītajai vietai un labāko sniegumu vakar demonstrēja Arņa Remesa komanda "Nicole", kuru no pirmās vietas šķīra nedaudz vairāk nekā piecas minūtes pēc pārrēķinātā laika.

ORC1 grupas uzvarētāji:

1. "Cafe Sailing" (EST 703) - kapteinis Eero Pank (Igaunija, Kalevi Jahtklubs)

2. "Arabela"(LTU 2399) - kapteinis Raimondas Šiugzdinis (Lietuva, Easy wind jahtklubs)

3. "Next" (LTU 2362) - kapteinis Marius Ambrulaitis (Lietuva, KJBk jahtklubs)

Jaunizveidotajā "ORC Cruiser" grupā šogad piedalās mazākais komandu skaits, taču sacensību gars ir tikpat liels kā citās grupās. Un pirmajā posmā uzvaru izcīnīja komanda "Confetti", kas mazāk kā par divām minūtēm apsteidza Igaunijas sāncenšus – jahtu "Heleena". Tikmēr "Pina Colada", kuru kapteiņo Valters Romans, ierindojās trešajā vietā, atpaliekot vien par piecām sekundēm no otrās vietas.

Sarunā ar pirmās dienas uzvarētāju komandas pārstāvi Gati Rozenfeldu noskaidrojās, ka "Confetti", burājot turpina apgūt laivu un priecājas par rezultātu. Tomēr bez sportiskās sāncensības viņi uzskata par vienu no galvenajām prioritātēm šajā regatē demonstrēt pārējām Latvijas komandām, ka ir iespējams piedalīties ORC grupās ar līdzīga tipa vecākām kruīza jahtām. "Confetti" vēlas iedrošinot citus nākošgad startēt GoRR nevis LYS grupā, bet gan ORC, kas, kā skaidro sacensību organizatori, atšķiras galvenokārt ar starptautisku un pilnībā caurspīdīgu laivu apmērīšanas pieeju, saskaņā ar kuru katrai jahtai tiek piešķirts sportiskā snieguma savstarpējās salīdzināšanas koeficients.

"ORC Cruiser" grupas uzvarētāji:

1. "Confetti" (LAT 8661) - kapteinis Zigis Goldmanis (Latvija, Rojas jahtklubs)

2. "Heleena" (EST 829) - kapteinis Aivar Laus (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

3. "Pina Colada" (LAT 609) - kapteinis Valters Romans (Latvija, LJBA)

Tikmēr sīva cīņa notika lielāko laivu LYS1 grupā, kurā startē kopā 12 komandas. Uzvaru pirmajā regates dienā izcīnīja komanda no Igaunijas "Brigita", kas GoRR piedalās pirmo reizi. Otrajā un trešajā vietā ierindojās komandas no Latvijas, kuras pārstāv Latvijas burāšanas mācību asociāciju (LBMA) – "X-Cape" un "Spaniel". "X-Cape" pēc pārrēķinātā laika atpalika no pirmās vietas par nedaudz vairāk kā minūti, bet apsteidza "Spaniel" par 20 sekundēm, atstājot leģendāro jahtu trešajā pozīcijā.

Komandas "X-Cape" kapteinis Edgars Krasņikovs ir īpaši gandarīts par šādu sniegumu. "Esam jauna komanda. Jahtu "X-Cape" pagājušā gadā iegādājāmies, jo sapratām, ka regatēs finišā gribam nonākt, kamēr vēl ir karsta zupa," tā smejot skaidro Krasņikovs un papildina, "nopērkot pagājušā gadā X-99 modeļa jahtu, mēs izmēģinājām savus spēkus pērn GoRR un guvām pārliecību, ka, aktīvāk trenējoties, tas ir pavisam reāli." Jauniegūtā pārliecība esot likusi komandai ziemā nospraust mērķi – šā gada GoRR tikt uz pjedestāla. "Savu pavasari pakārtojām tieši tam un pavadījām katru nedēļu aktīvi trenējoties. Vakardienas sniegums apliecina, ka esam uz pareizā ceļa un centīsimies turpināt tādā pašā garā," dalās E.Krasņikovs.

LYS1 grupas uzvarētāji:

1. "Brigita" BRIGITA (EST 295) - kapteinis Priit Jurioja (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

2. "X-Cape" (LAT 627) - kapteinis Edgars Krasņikovs (Latvija, LBMA)

3. "Spaniel" (LAT 79) - kapteinis Silards Kamergrauzis (Latvija, LBMA)

Tikmēr LYS2 grupā, kurā piedalās 13 komandas, pirmās dienas goda pjedestāls tika sadalīts starp komandām no Latvijas. Uzvaras laurus plūca Andra Zubricka kapteiņotā komanda "Blondt", kas apsteidza par nedaudz vairāk kā četrām minūtēm pērnā gada GoRR LYS2 grupas otrās vietas ieguvējus, jahtu "Mosquito" ar kapteini Kārli Balgalvi. Tikmēr, zaudējot mazāk kā 30 sekundes, trešo vietu izcīnīja Ulda Lapsiņa komanda "Elixir".

LYS2 grupas uzvarētāji:

1. "Blondt" (LAT 315) - kapteinis Andris Zubrickis (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

2. "Mosquito" (LAT 580) - kapteinis Kārlis Balgalvis (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

3. "Elixir" (LAT 356) - kapteinis Uldis Lapsiņš (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

Otrdien turpināsies sacensības un visa flote burās tālāk uz otro Latvijas ostu – Salacgrīvu, kur pulksten 20.30 pilsēta sagaidīs burātājus ar īpašu koncertu, uzstājoties grupai "Homeopāti". Koncertu varēs baudīt visi Salacgrīvas viesi bez maksas. Taču jau rīt regate dosies tālāk uz Igauniju, uz Sāmsalas ostu – Koiguste, kur dalībnieki viesosies pirmo reizi regates pastāvēšanas vēsturē. Noslēdzošais sacensību posms, kā arī Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji tiks noskaidroti beidzamajā regates ostā Kuresārē, kur sacensības piestās no 30. jūnija līdz 1. jūlija svinīgajam apbalvošanas noslēgumam.

Tiesa, kā skaidro organizatori, šīs nedēļas lielākais regates izaicinājums ir lēnais vējš un tā dēļ ir iespējamas izmaiņas sacensību gaitā. Interesenti, kuri vēlas sekot regatei, to var darīt, ielūkojoties sacensību oficiālajā elektroniskajā ziņojumu vietnē un arī sekot operatīvai neformālai informācijai sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram". Regatei arī šogad var sekot attālināti, izmantojot KWINDOO aplikāciju.

GoRR šogad notiek no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Kopā sacensībām reģistrējās 45 komandas – 27 komandas no Latvijas, 10 no Igaunijas, septiņas no Lietuvas un viena komanda no Somijas.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - Saaremaa Merispordi Selts.