Foto: GoRR posmā uz Pērnavu bezvēja bedres un sēkļi

Ceturtdien ļoti mainīga vēja apstākļos aizvadīts priekšpēdējais "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) posms no Salacgrīvas uz Pērnavu. Ceturtajā sacensību dienā izšķiroša loma bija tieši veiksmei, bet uzvaru guva tas, kuram izdevās ne tikai atrast labāko vēju, bet arī izvairīties no sēkļiem.

Ja vēl ceturtdien sacensību rītā šķita, ka lēnā vēja dēļ kādu daļu no posma jahtām varētu būt nepieciešams noiet ar motoriem, lai uzsāktu sacensība, tad izejot jūrā bija skaidrs, ka vēja stiprums ir pietiekams. Pie 8 mezglu (4 metru sekundē) vēja atbilstoši sacensību programmai pulksten 11.00 tika uzsākta starta procedūra trešajam aptuveni 40 jūras jūdžu (64 kilometrus) garajam posmam uz Igaunijas krastu.

Burāšana Rīgas un Pērnavas līča ūdeņos bija izaicinājumu pilna. Kā skaidro burātāji, karstākais jūnijs vēsturē acīmredzami ietekmēja to, ka laikapstākļi uz ūdens, īpaši, tuvāk krastam neatbilda nevienam no prognožu modeļiem. Kā dalās LYS1 grupas šā brīža līderi komanda GABRIEL, vakar esot bijusi viena no interesantākajām burāšanas dienām. Tēlaini sakot – loterija ar šaha elementiem. Uzvarētāju noteica viņa majestāte veiksme. Neviena no sākotnēji izplātnotajām taktikām neattaisnojās, visa posma laikā bija nepārtraukti jādomā par katru nākošo jūras jūdzi.

"Brīžiem netālu esošas jahtas gāja pie pilnīgi dažādiem vējiem. Vieni cieši pie vēja un bija spiesti kreicēt, kamēr citi turpat netālu gāja ar pavēja burām," tā LYS2 grupas MOSQUITO kapteinis Kārlis Balgalvis, kurš līdz ar komandu BLONDY apmēram pēc stundas no savas grupas starta uzskrēja uz Randu sēkļa. "Starp tā brīža grupas līderkomandu ELLA un jahtu MOSQUITO bija ļoti spraiga cīņa. Mūsu komanda bija vadībā, un attālums starp laivām sēkļa tuvumā bija, ticamāk, kādi 100 līdz 150 metri. ELLA atradās augstāk, bet zemāk MOSQUITO," notikumus atsauc atmiņā komandas BLONDY kapteinis Andris Zubrickis.

Par bēdīgi slaveno sēkli burātāji ne reti ir dzirdējuši, jo uz akmeņainā zemūdens kalna jau ir nonākušas daudzas burātāju laivas. "Tā notiek sacensību karstumā, kad sportiskais azarts ņem virsroku," situāciju skaidro jahtas ELLA kapteinis Romāns Mickēvičs, "spriežot pēc trokšņa, izskatījās, ka trieciens bija pamatīgs." MOSQUITO lēš, ka jahtu ātrums tajā brīdī varēja būt ap sešiem mezgliem (11 kilometri stundā), jo visas trīs komandas ļoti līdzīgi gāja ar pavēja burām. "Mēs arī uzsēdāmies, taču atšķirībā no BLONDY tikām sveikā cauri daudz ātrāk un turpinājām cīņu" tā K.Balgalvis, kura vadītā komanda vakardienas posmā 12 jahtu konkurencē LYS2 grupā izcīnīja trešo vietu.

Sacensību atbalsta katamarāns LOVER palīdzēja BLONDY tikt nost no sēkļa. Tas prasīja apmēram divas stundas. Kā skaidro A.Zubrickis, tūlītēji apsekojot laivu, tika secināts, ka vizuāli redzamu defektu nav – korpusa iekšpusē plaisu nebija un visas ķīļa skrūves atradās vietā. "Lai arī pirmšķietami izskatās, ka jahta nav būtiski defektēta, tomēr drošības apsvērumu dēļ nolēmām izstāties, un šodien mājas jahtklubā Auda celsim laivu ārā no ūdens," tā BLONDY kapteinis.

Trešā posma LYS2 grupas rezultāti:

1. vieta Latvijas komanda Ella, kapteinis Romāns Mickēvičs (kopvērtējumā 1. vieta, 4 punkti)

2. vieta Latvijas komanda Filias, kapteinis Andris Treijs (kopvērtējumā 3. vieta, 13 punkti)

3. vieta Latvijas komanda Mosquito, kapteinis Kārlis Balgalvis (kopvērtējumā 4. vieta, 14 punkti)

Arī lielākām LYS1 grupas jahtām negāja viegli. Īpaši lielākajai un smagākajai GoRR sacensību dalībniecei 17 metrus garajai leģendārajai jahtai SPANIEL, kuru vada kapteinis Silards Kamergrauzis, bet taktiķa un meteorologa pozīcijā šoreiz ir viena no vadošajām Laser Radial laivu klases burātāja Agija Ēlerte. Neraugoties uz to, ka lēna vēja un bezvēja apstākļos tieši šai 16,5 tonnas smagajai laivai ir lielākais izaicinājums veikt halzes maiņu un izkustēties, SPANIEL izcīnīja trešo vietu līdz šim sarežģītākajā posmā.

"Mums kā Latvijas Burāšanas mācību asociācijas jahtai, kura iesaista burāšanā cilvēkus bez pieredzes, šī ir ļoti nozīmīga uzvara," akcentē SPANIEL komandas kapteinis. Viņš skaidro, liels izaicinājums bija ne tikai burāšana šādos laikapstākļos ar konkrēto jahtu, bet arī tas, ka bija nepieciešams izmantot nule kā iegādāto genakera buru, ar kuru daudzi no komandas mācījās strādāt pirmo reizi. "Sākumā, kad vējš pieņēmās līdz deviņiem mezgliem [4,6 metri sekundē], smuki aizmukām no visiem. Pieņēmu nepareizu lēmumu, un tā rezultātā piegājām pārāk tuvu krastam, kur arī zaudējām pārsvaru. Pērnavas līcī, līdzīgi kā citi, kūlāmies pa bezvēja bedrēm, bet īsi pirms finiša, kad atkal ieslēdzās vējš, izšķirošo uzvaru atnesa tieši komandas saliedētais darbs - precīzi un bez kļūdām pacēlām genakeru," tā S.Kamergrauzis, stingri uzsverot, "visi strādāja kā zvēri! Ja šajā reizē otro vietu zaudēja kapteinis, tad trešo vietu izcīnīja komanda."

Trešā posma LYS1 grupas rezultāti:

1. vieta Latvijas komanda Gabriel, kapteinis Andris Zirdziņš (kopvērtējumā 1. vieta, 4 punkti)

2. vieta Latvijas komanda Venta, kapteinis Mārtiņš Grobiņš (kopvērtējumā 9. vieta, 28 punkti)

3. vieta Latvijas komanda Spaniel, kapteinis Silards Kamergrauzis (kopvērtējumā 4. vieta, 17 punkti)

Sportiskākajā jahtu ORC grupā labu sniegumu demonstrēja Igaunijas komanda CREDIT24 SAILING ar kapteini Eero Panku, kas jau otro reizi šajās GoRR sacensībās ļāva tieši viņiem, šķērsot finiša līniju kā pirmajiem. Tiesa atrāviens no SUGAR komandas nebija pietiekams, lai pēc savstarpējo jahtu salīdzināšanas koeficienta pārrēķina, tas atnestu pirmo vietu posmā Salacgrīva - Pērnava.

Kā atklāj CREDIT24 SAILING trimētājs Mihkels Karu, šī posma sniegumu vislabāk raksturo trīs vārdi – sagatavošanās, komandas gars un pacietība. Viens no galvenajām šīs trīsvienības faktoriem ir tieši komanda un uz laivas mītošais pozitīvi draudzīgais gars, kas, viņaprāt, ir svarīgāks par visu pārējo. Šoreiz arī iepriekšējā sagatavošanās, rūpīgi pētot vēja prognozes, ļāva komandai nezaudēt ticību un pacietīgi gaidīt vēju. Arī brīdī, kad mācās šaubas, ka būtu bijis labāk meklēt vēju tuvāk krastam, līdzīgi kā to darīja citi sāncenši. "Atzīšos, gaidot vēju Pērnavas līcī, pēc ilgākiem mēģinājumiem un daudzkārtējiem testiem, mums, tomēr izdevās atklāt vienu jaunu būtisku niansi, kas attaisnoja pacietību," noslēpumaini dalās M.Karu, "taču mēs to citiem neteiksim."

Trešā posma ORC grupas rezultāti:

1. vieta Igaunijas komanda Sugar, kapteine Marjaliisa Umb (kopvērtējumā 1. vieta, 5 punkti)

2. vieta Igaunijas komanda Credit24 Sailing, kapteinis Eero Pank (kopvērtējumā 2. vieta, 9 punkti)

3. vieta Igaunijas komanda Jazz, kapteinis Risto Riim (kopvērtējumā 5. vieta, 14 punkti)

Trīs komandas, kuras pārstāv Latviju ORC grupā, 12 jahtu konkurencē šobrīd ierindojas rezultātu tabulas otrajā pusē. Taču kā atzīst sacensību dalībnieki no Igaunijas, ir apsveicams, ka Latvijas komandas sāk cīnīties ORC grupā un var redzēt, ka jūras burāšanā sāk augt sportiskās ambīcijas. Šobrīd, pēc aizvadītiem trīs posmiem provizoriskie rezultāti rāda, ka PROJECT A1 (kapteinis Gatis Graudums) ir septītajā vietā, BAILARINA (kapteinis Andrejs Buls) astotajā vietā, bet BLUE JADE (kapteinis Oskars Strēlnieks) noslēdzošajā 12. vietā.

Šodien aizrit sacensību pēdējā diena, kurā plānotas īsās pretvēja – pavēja distances netālu no Pērnavas jahtkluba, līcī. Starta procedūras sākuma signāls uz ūdens sākotnēji bija iecerēts pulksten 11.00. Taču no rīta laikapstākļi neatnesa pietiekami daudz vēja. Startu atlika. Uz ūdens laivas devās šodien īsi pēc pulksten 13.00, kad vējš pieauga līdz 6 mezgliem (3 metri sekundē). Sacensību galvenais tiesnesis Madis Ausman cer, ka izdosies iedot trīs paredzētos startus.

Sacensības noslēgsies šodien Pērnavas jahtklubā, kad tiks noskaidroti Latvijas Atklātās jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji.