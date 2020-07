Foto: GoRR regates dalībnieki saskaras ar skarbiem laikapstākļiem

Rīgas līča regates jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) otrajā sacensību dienā Baltijas jūra burātājus sagaidīja ar sarbiem laikapstākļiem – vēja vidējais ātrums bija ap 10-15 metriem sekundē un viļņu augstums brīžiem sasniedza pat 2 metrus. Pie šādiem laikapstākļiem burātājiem bija jādemonstrē savas prasmes un sīvā konkurencē uzvaru izcīnīja tie, kam izdevās savaldīt vēju vislabāk. Vienai flotes jahtai nolūza masts, informēja organizatori.

Latvijas jahtai "MOSQUITO", kura pēc pirmās sacensību dienas kāpa uz goda pjedestāla pirmā pakāpiena LYS2 grupā, otrā posma laikā nolūza masts. "Piedzīvojām visu emociju buķeti. Gājām līdz galam. Drosme un vēlme uzvarēt bija stiprāka par mastu, tāpēc masts nolūza. Esam veiksmīgi atgriezušies atpakaļ krastā bez masta, un uzreiz bija jāķeras pie saglābto buru žāvēšanas," neraugoties uz piedzīvoto neveiksmi, pozitīvismu saglabā jahtas kapteinis Kārlis Balgalvis. Viņš arī atzīst, ka iegūta pieredze visam mūžam, un ir pateicīgs, ka visi atgriezās krastā sveiki un veseli.

Kā skaidro GoRR organizatori tehniskas problēmas piemeklē sacensību jahtas regatēs visā pasaulē un dažkārt lūst arī masti. Pirmais un svarīgākais ir vienmēr saprast, vai iesaistītie cilvēki uz jahtām nav cietuši un vai ir nepieciešama palīdzība no krasta. MOSQUITO prasmīgi tika galā ar situāciju pašu spēkiem, un varēja atgriezties krastā ar motoru. Sacensību organizatori nodrošināja degvielas piegādi komandai, lai būtu droši, ka tā pa ceļam neaptrūksies.

"Burāšana ir tehnisks sporta veids un, diemžēl, adrenalīna pieplūdumā un cīnoties par godalgotajām vietām sportisti visā pasaulē iziet uz risku un pārbauda savu spēju robežas. Ja paveicas, šīs robežas paplašinās, ja nē, tad, diemžēl, notiek negadījumi. Mums kā organizatoriem ir vienmēr jābūt tam gataviem un tāpēc atbildīgi veicam sacensību plānošanu, informējot arī glābšanas dienestus par pasākuma norisi," skaidroja GoRR sacensību organizators Silards Kamergrauzis.

Otrā posma uzvarētāji:

ORC1 grupā – Lietuvas komanda "KETURI VEJAI", kapteinis Adoms Janulionis,

ORC2 grupā – Igaunijas komanda "JAZZ", kapteinis Risto Rīms,

LYS1 grupā – Latvijas komanda "PROJECT A1', kapteinis Gatis Graudums,

LYS2 grupā – Latvijas komanda "ELIXIR", kapteinis Uldis Lapsiņš.

Lai arī otrās dienas sacensību laikapstākļi bija sarežģīti, tomēr burātāju vidū valda patīkams gandarījums par posmā piedzīvoto. Kopā distancē Ventspils-Roja tika mērotas 65 jūras jūdzes (120 km), apņemot arī Kolkas ragu. Kā skaidro burātāji, ierasti šī vieta ir izaicinājumu pilna, jo tieši Irbes šaurumā, starp Kolkas ragu un Serves pussalu Sāmsalā, satiekas Baltijas jūra ar Rīgas līča ūdeņiem, un te gan vējš, gan viļņi var atnest negaidītus pārsteigumus.

"Otrajā sacensību posmā laikapstākļi bija ekstremāli. Brīžiem vēja brāzmas sasniedza 22 metrus sekundē un izbaudījām stipras lietusgāzes. Mūsu komanda riskēja, izmantojot spinakera buru, kad vien tas bija iespējams, un tas atmaksājās – savā grupā finišējām pirmie. Burāt uz robežas nav tas, kas mums patīk, jo tas ir bīstami gan laivai, gan komandai. Ceram, ka turpmākajās dienās vējš pierims," par aizvadīto otro sacensību braucienu komentāru sniedza jahtas "JAZZ" kapteinis Risto Rīms.

Ar aizvadītās sacensību dienas emocijām dalījās arī LYS2 grupas laureāts, jahtas "ELIXIR" kapteinis Uldis Lapsiņš "Tā bija mūsu diena. Iztikām bez tehniskām problēmām, bet bijām pilnībā slapji. Tomēr tieši šādu vēju kā vakar vajag ELIXIR, un to parādīja arī rezultāti."

Sacensību programmā ir notikušas izmaiņas un visa flote jau atrodas Rojā, nevis Montu, kā tas sākotnēji bija ieplānots. "Šodien vējš pūš no dienvidrietumiem, un Montu piestātnē no rīta vēja stiprums sasniedza 18 metrus sekundē. Salīdzinājumam – Rojā tas šorīt bija 9 – 12 metri sekundē un pūta no krasta. Nav noslēpums, ka pie šāda virziena un stipruma vēja Montu osta nav pietiekoši droša patvēruma vieta tik lielam skaitam jahtu. Drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā," par izmaiņām sacensību gaitā sacensību sekretāre un organizatore Kristīne Kanska. Viņa arī norāda, ka drošības apsvērumu dēļ trešās dienas sacensību brauciens šodien ir atcelts.

Regates dalībnieki turpmāk uzkavēsies Rojā līdz 3.jūlija sacensību rītam, kad flote dosies tālāk uz Kuivižiem, kur ir plānota sacensību noslēgšana. Tieši Kuivižos no 47 jahtu komandām, kuras ir pieteikušas savu dalību regatē, tiks noskaidroti 2020.gada GoRR uzvarētāji, Latvijas čempioni un Livonijas kausa ieguvēji. Sacensību galvenais tiesnesis vēl nav lēmis, vai šodien tiks aizvadītas sacensības, tomēr to ērti un iespējami savlaicīgi var noskaidrot GoRR oficiālajā mājaslapā: www.gorr.lv.