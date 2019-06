Foto: Jelgavā noskaidroti labākie badmintona turnīrā 'Yonex Latvia International 2019'

Jelgavā ir noslēdzies pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International 2019". Šogad visas piecas trofejas izcīnīja dažādu valstu spēlētāji, informē rīkotāji.

Vienspēlēs galveno balvu izcīnīja Arams Mahmuds no Nīderlandes un velsiete Džordana Hārta. Dubultspēlēs galvenā balva tika Dānijas vīriešu pārim Emilam Lauritsenam un Madsam Murholmam, sieviešu duetu sacensībās uzvarēja igaunietes Kati-Krēta Marana un Helina Rūtela, bet jaukto duetu cīņās uzvarēja poļi Pavels Smilovskis un Viktorija Adameka.

Polis Smilovskis Latvijas starptautiskajā turnīrā uzvarēja arī pirms gada ar citu partneri. Arī igauniete Rūtela pērn Jelgavā uzvarēja ar citu partneri Kristinu Kūbu, kura šogad koncentrējas tikai uz sieviešu vienspēlēm. Dānijas dubultspēļu pāris Lauritsens un Mūrholsm pērn Jelgavā palika otrie.

Zemgales Olimpiskajā centrā notikušajā pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International 2019" piedalās 262 spēlētāji no 40 valstīm, tai skaitā tādām tālām valstīm kā Austrālija, Malaizija, Indija, Čīle, ASV un Latvijai radniecīgās Trinidadas & Tobago.

Diemžēl, tālāk par 1/8 finālu neviens no Latvijas badmintona spēlētājiem netika. Rīgas sieviešu pāris Kristīne Šefere & Diāna Stognija divos setos (7-21, 12-12) zaudēja Polijas pārim Viktorijai Adamekam & Viktorijai Dabcinskai, savukārt Siguldas sieviešu pāris Liāna Lencēviča & Jekaterina Romanova divos setos zaudēja Vācijas pārim Lisai Kaminskai & Hanai Polai. Savukārt Latvijas un Krievijas apvienotais pāris Elena Komendrovskaja & Monika Radovska trijos setos zaudēja Polijas pārim Aleksandra Goszcinska & Magdalena Sviercinska.

Šogad no Latvijas turnīrā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 29, jo turnīram tika pieteikti arī junioru vecuma spēlētāji, lai dotu viņiem iespēju tepat Latvijā iegūt pirmo Pasaules reitinga turnīru pieredzi un arī izcīnīt pirmos vērtīgos pasaules reitinga punktus.

"Mēs esam paveikuši lielu darbu. Esam sapulcinājuši Jelgavā badmintona spēlētājus teju no visiem kontinentiem. Jelgavā savā starpā sacenšas spēlētāji no Čīles un Malaizijas, ASV un Austrālijas. Iepriekš kaut kas tās šķita neticams," stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Nākamajā nedēļā pēc Yonex Latvia International, Lietuvas pilsēta Paņevežos notiks Pasaules reitinga turnīrs RSL Lithuania International, kurā piedalīsies arī daudzi spēlētāji no Latvijas turnīra. Daļa no viņiem uz Lietuvu jau devušies ar speciāli norīkotu autobusu uzreiz pēc Latvijas turnīra, bet daudzi spēlētāji līdz 5.jūnijam trenējas Jelgavā, tai skaitā spēlētāji no Austrālijas, Malaizijas, Čīles, Indijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Krievijas.