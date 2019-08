Foto: Madonietis Saulītis izcīna Latvijai pirmo medaļu pasaules čempionātā rollerslēpošanā

Madonā notiekošajā pasaules čempionātā distanču slēpošanas vasaras paveidā rollerslēpošanā 200 metru sprinta distancē pilsētas ielās bronzas medaļu junioru konkurencē izcīnīja madonietis Niks Saulītis.

Pasaules čempionātā Latviju pārstāvēja arī Ilvars Bisenieks, kas junioru grupā ierindojās 7. vietā, Laurim Kaparkalējam – 13. vieta, Uvim Akmentiņam – 23. vieta. Elites grupā startējošais Raimo Vīgants ierindojās 12. vietā, Artūram Brantam – 16. vieta, savukārt Edgaram Bernānam 30. vieta. Tikmēr junioru grupā startējošā Līva Šahno ierindojās 15. vietā, savukārt daugavpiliete Zlata Pancerko ieguva 17. vietu, tikmēr elites grupā startējošā Kitija Auziņa ierindojās 15. vietā, Paula Bergfelde ieņēma 22. vietu, savukārt Krista Razgale 23. vietu.

Niks Saulītis, latviešu rollerslēpotājs un trešās vietas ieguvējs 200m sprintā starp juniorem: "Esmu apmierināts ar savu sniegumu. Šodien laikapstākļi nelutināja, bet tas nedrīkstēja izsist no līdzsvara, bija jāspēj parādīt savu labāko sniegumu. Sprints vienmēr man ir bijis tuvāks, un tas sacensībās ir prioritāte, tāpēc vairāk koncentrējos tieši uz šo disciplīnu, jo tajā nepieciešams izkopt ļoti pareizu tehniku gan startā, gan finišā. Startējot šodien, vieglāks šķita ceturtdaļfināls, savukārt pusfinālā nācās sacensties ar ļoti spēcīgiem slēpotājiem - arī komandas biedru Ilvaru Bisenieku. Finālā goda pjedestāla sadalījums izšķīrās pēdējos 10 metros, jo konkurence bija ļoti sīva. Nenoliegšu, ka ar acu kaktiņu vienmēr skatos uz to, cik tuvu vai tālu no manis atrodas pārējie sportisti. Sacensības vēl nav beigušās - jākoncentrējas rītdienas masu startiem un svētdienas komandu stafetei."

Mārtiņš Niklass, Starptautiskās slēpošanas federācijas rollerslēpošanas apakškomitejas vadītājs: "Šodien aizvadījām spraigas cīņas dinamiskajā 200 metru sprinta disciplīnā. Neskatoties uz to, ka Latvijā šodien daudzviet ir pērkona negaiss, Madonā pusfinālu un finālu laikā lietus tikai nedaudz smidzināja, par ko pateicīgi, manuprāt, bija lielākā daļa sportistu, jo sprinta disciplīnā izmantotās rollerslēpes, īpaši pret kalnu, ir ļoti slidenas. Ir ļoti liels gandarījums par to, ka šodien, otrajā čempionāta dienā, uz goda pjedestāla, līdzās izciliem sportistiem, kāpj latvietis. Tas tikai pierāda to, ka mēs spējam konkurēt ar pasaules līmeņa slēpotājiem."

"Pasaules čempionāta organizēšana Madonā veicina rollerslēpošanas kā sporta veida atpazīstamību, kas, pēc manām domām, sporta veidam piesaistīs arvien jaunus sportistus, kā arī veicinās nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanos. Šis ir liels notikums Latvijas slēpošanas sporta vēsturē, bet esmu pārliecināts, ka rollerslēpošana Latvijā turpinās attīstīties," stāsta M. Niklass.

Labākie uzrādītie rezultāti 200m sprinta distancē:

Junioru grupa - sievietes:

1. Henriete Jūlija Agnesena (Norvēģija), 2. Angelīna Gafonova (Krievija), 3. Ksenija Isaičenkova (Krievija)

Elites grupa - sievietes:

1. Linna Soemskara (Zvedrija), 2. Jaklīna Loknere (Zviedrija), 3. Anna Bolzana (Itālija)

Junioru grupa - vīrieši:

1. Dimitrijs Karakosovs (Krievija), 2. Aleksandrs Grigorijevs (Krievija), 3. Niks Saulītis (Latvija)

Elites grupa - virieši

1. Bragvins Ragnars Andresens (Norvēģija), 2. Josteins Olafsens (Norvēģija),

3. Kristiāns Ankersens (Norvēģija)