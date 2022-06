Foto: Pēc laika apstākļu sabojātās dienas GoRR otrajā posmā ātrākie latvieši

Ceturtdien, 30. jūnijā, ar labu vēju iesākusies ceturtā Rīgas līča regates jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) sacensību diena. Trešdien laika apstākļu dēļ trešais sacensību posms nenotika, bet otrajā posmā ar ārkārtīgi mainīgiem laika apstākļiem ātrākā izrādījās komanda no Latvijas, informēja organizatori.

Ritēja ceturtā GoRR sacensību diena un laika apstākļi līdz šim ir bijuši ļoti mainīgi un sarežģīti. Otrā sacensību diena no Rīgas uz Salacgrīvu nesa bezvēju un vietām lokāli spēcīgu vēju ar negaisa mākoņiem. Kā paši burātāji saka, diena bija ārkārtīgi interesanta un sarežģīta, taču tādi laika apstākļi ir pielīdzināmi loterijai – ikviens var izvilkt laimīgo lozi un uzvarēt.

Trešā sacensību diena

Tikmēr trešie sacensību starti no Salacgrīvas uz Koiguste ostu Sāmsalā izpalika. Sākotnēji bezvējā visas laivas bija spiestas iet ar motoriem nedaudz vairāk kā 20 jūras jūdžu jeb 37 kilometrus līdz Kihnu salai, kur vējš jau bija parādījies. Tīru startu gan nebija iespējams nodrošināt, jo vējš bija ārkārtīgi mainīgs. Pulksten 17.00 vakarā, kad līdz krastam bija atlikušas vēl 35 jūras jūdzes jeb ap 69 kilometriem, tika lemts par trešās dienas starta atcelšanu.

Kopvērtējumā šobrīd ORC1 grupā līderu vidū ir arī komanda no Latvijas "Nicole" ar kapteini Arni Remesi, kas ierindojas otrajā vietā ar pieciem punktiem, atpaliekot par diviem punktiem no Igauņu komandas "Cafe Sailing", kas patlaban ieņem pirmo vietu. Latvijas komanda bija arī pirmā, kura finišēja līdz šim izaicinošākajā otrajā sacensību dienā no Rīgas uz Salacgrīvu.

Otrā sacensību diena

Otrais posms no Rīgas uz Salacgrīvu iesākās ar pavisam lēnu, bet samērā stabilu dienvidaustrumu virziena vēju. Startus bija iespēja iedot visām piecām grupām sākotnēji plānotajā laikā, pulksten 10.00. Visas komandas nostartēja tīri un devās aptuveni 45 jūras jūdžu jeb 72 kilometru garajā pārgājienā.

Tomēr aptuveni pēc pusotras stundas kopš startiem vējš pilnībā nolūza un līdz ar pamatīgo tveici, kas atbilstoši tiesnešu katamarāna termometra rādījumam sasniedza +36 grādus, līcī iestājās bezvējš. Jūras un karstuma nogurdināti, burātāji turpināja ķert niecīgās brāzmas līdz aptuveni pulksten 17.00, kad vietām atnāca lokāli lietus mākoņi, līdzi nesot sev stipras vēja brāzmas. Turpmāko 15 minūšu laikā no pilnīga klusuma vējš brīžiem vietumis ieskrējās līdz 25 mezgliem (13 metriem sekundē), bet citur pat mirkli bija 42 mezglus (21 metrs sekundē) spēcīgs.

ORC1 grupa

Diena bija ārkārtīgi dažāda un daļai flotes būtiski atšķīrās situācija uz ūdens. Kā uzstājoties pasākumā Salacgrīvā pastāstīja "Nicola" komanda, viņu sabiedrotais šajā reizē bija veiksme un īstajā brīdī pieņemts pareizs lēmums, atšķirībā no pārējas flotes, doties dziļāk jūrā.

Interesanti, ka pērnā gada uzvarētāji LYS1 grupā komanda "Gabriel" ar kapteini Andri Zirdziņu šogad pieņēma lēmumu pāriet no LYS un startēt ORC grupā. Meistarīgajiem burātājiem konkurencē ar flotes visātrākajām laivām veicas šogad krietni mazāk un komanda pēc diviem aizvadītiem posmiem atrodas grupas beigu galā. Vaicājot, vai Zirdziņš nenožēlo lēmumu pāriet pie visspēcīgākajiem konkurentiem ar visātrākajām laivām, viņš smejot atbild: "Noteikti, ka nenožēlojam! Mēs jūtamies tā, kā Latvijas izlase hokejā – cīnāmies ar labākajiem, tikai atšķirība tāda, ka no grupas izkrist ārā nevaram."

ORC1 grupā 2. posmā Rīga – Salacgrīva uzvarēja:

1. vieta "Nicole" (LAT 645) - kapteinis Arnis Remess (Latvija, N/A)

2. vieta "Cafe Sailing" (EST 703) - kapteinis Eero Pank (Igaunija, Kalevi jahtklubs)

3. vieta "Project A1" (LAT 424) - kapteinis Gatis Graudums (Latvija, Usma)

ORC1 grupā šobrīd kopvērtējumā (7 komnadu konkurence):

1. vieta ar 3 punktiem "Cafe Sailing" (EST 703) - kapteinis Eero Pank (Igaunija, Kalevi jahtklubs)

2. vieta ar 5 punktiem "Nicole" (LAT 645) - kapteinis Arnis Remess (Latvija, N/A)

3. vieta ar 6 punktiem "Arabela" (LTU 2399) - kapteinis Raimondas Šiugždinis (Lietuva, Easy wind jahtklubs)

Rezultāti pieejami šeit.

ORC2 grupa

Tikmēr ORC2 grupā, kurā burā tikai komandas no Lietuvas un Igaunijas, otrajā sacensību dienā uzvarēja "Evelin III", kas patlaban kopvērtējumā atrodas trešajā vietā ar deviņiem punktiem. Otrajā vietā ierindojās "Nida III" un kā pastāstīja komandas pārstāvis Mindaugas Jonuška, tādos laikapstākļos uzvarēt ir iespēja ikvienam un nereti tā ir loterija. "Mūsu komanda nostrādāja izcili, tomēr jāatzīst, mēs izvilkām arī laimīgo lozi," tā smejot Jonuška.

ORC2 grupā 2. posmā Rīga – Salacgrīva uzvarēja:

1. "Evelyn III" (EST 477) - kapteinis Taavi Valter Taveter (Igaunija, Sāremā Merispordi Selts)

2. "Nida III" (LTU 1111) - kapteinis Arūnas Burkšas (Lietuva, Vētrungis jahtklubs)

3. "Sugar" (EST 774) - kapteinis Alari Akermann (Igaunija, Pērnavas jahtklubs

ORC2 grupā šobrīd kopvērtējumā (9 komandu konkurence):

1. vieta ar 4 punktiem "Sugar" (EST 774) - kapteinis Alari Akermann (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

2. vieta ar 4 punktiem "Nida III" (LTU 1111) - kapteinis Arūnas Burkšas (Lietuva, Vētrungis jahtklubs)

3. vieta ar 9 punktiem "Evelyn III" (EST 477) - kapteinis Taavi Valter Taveter (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

Rezultāti pieejami šeit.

ORC Cruiser

Tikmēr Valters Romans, kas ir ne tikai viens no regates organizatoriem, bet ar piedalās sacensībās, kapteiņojot jahtu "Pina Colada", ir apmierināts ar komandas sniegumu tik sarežģītos apstākļos un norāda, ka šī būs vēl viena regate, kura paliks atmiņā. Patlaban "Pina Colada" kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits ar omnadu no Igaunijas "Heleena", bet "Confetti" komanda ar kapteini Zigi Goldmani ierindojas šobrīd trešajā vietā un no iepriekšējām divām laivām viņu šķir tikai viens punkts.

ORC Curiser grupā 2. posmā Rīga – Salacgrīva uzvarēja:

1. "Pina Colada" (LAT 609) - kapteinis Valters Romans (Latvija, Latvijas Jūras burāšanas asociācija)

2. "Heleena" (EST 829) - kapteinis Aivar Laus (Igaunija, Sāremā Merispordi Selts)

3. "Linn" (LAT 604) - kapteinis Jānis Kamars (Latvija, Pilsētas Jahtklubs)

ORC Cruiser grupā šobrīd kopvērtējumā (4 komandu konkurence):

1. vieta ar 4 punktiem "Pina Colada" (LAT 609) - kapteinis Valters Romans (Latvija, Latvijas Jūras burāšanas asociācija)

2. vieta ar 4 punktiem "Heleena" (EST 829) - kapteinis Aivar Laus (Igaunija, Sāremā Merispordi Selts)

3. vieta ar 5 punktiem "Confetti" (LAT 8661) - kapteinis Zigis Goldmanis (Latvija, Rojas jahtklubs)

Rezultāti pieejami šeit

LYS1 grupa

Interesantu dienu un skaistu uzvaru izdevās izcīnīt arī komandai "Ilze" no jahtkluba "Auda", kuru vada Edmunds Čakars. Viņi otrajā sacensību dienā lielajā Latvijas apmērīšanas sistēmas grupā LYS1 ieguva pirmo vietu. Kopvērtējumā no 12 laivām "Ilze" šobrīd atrodas trešajā pozīcijā un komanda ir noskaņota turpināt sīvi cīnīties par uzvarošo vietu uz goda pjedestāla savā grupā.

Pirmo reizi šogad GoRR piedalās jahta "Brigitta" no Igaunijas, kas kopvērtējumā patlaban ierindojas pirmajā vietā, bet otrdienas posmu noslēdza kā otrie labākie. Vaicājot par burātāju iespaidiem un pieredzi pirmo reizi startēt GoRR, komandas pārstāve Meteli Kivi saka, ka viņi pilnībā izbauda regati un ir priecīgi par lēmumu atbraukt. "Mēs īpaši priecājamies, ka mums ir iespēja startēt kopā ar vēl 11 citām jahtām. Jo lielāka konkurence, jo dalība regatē vienmēr ir interesantāka," tā Kivi. Komanda gan pēc brīža smejoties nosaka, ka viņiem tomēr ir viens novēlējums GoRR – nodrošināt turpmāk katrā ostā ledus ražošanas aparātus, ja būs arī citkārt tik karsts.

LYS1 grupā 2. posmā Rīga – Salacgrīva uzvarēja:

1. "Ilze" (LAT 6) - kapteinis Edmunds Čakars (Latvija, no jathkluba "Auda")

2. "Brigitta" (EST 295) - kapteinis Priit Jürioja (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

3. "Liliann" (EST 396) - kapteinis Magnus Beljakov (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

LYS1 grupā šobrīd kopvērtējumā (12 komandu konkurence):

1. vieta ar 3 punktiem "Brigitta" (EST 295) - kapteinis Priit Jürioja (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

2. vieta ar 6 punktiem "X-Cape" (LAT 627) - kapteinis Edgars Krasnikovs (Latvija, LBMA)

3. vieta ar 7 punktiem ""Ilze" (LAT 6) - kapteinis Edmunds Čakars (Latvija, Jathklubs AUDA)

Rezultāti pieejami šeit.

LYS2 grupa

Tikmēr skaita ziņā lielākajā flotes grupā LYS2, otrajā posmā uzvarēja jahta "Kiki" ar kapteini Edgaru Liepiņu. Uzvaras prieks komandā par otrdienas posmu uz Salacgrīvu mijās ar pilnīgu baudījumu par skaisto dienu, kas tika pavadīta uz ūdens. "Vienu brīdi gan, jāatzīst, mums gribējās iesniegt protestu pret blakus esošo laivu, kas pārāk skaļi runāja un traucēja mieru," smejoties atceras "Kiki" komanda.

Interesanta cīņa notiek grupā starp komandu "Blondy" un pērnā gada otrās vietas ieguvējiem, komandu "Mosquito". Pēc pirmajiem diviem posmiem, lai arī "Blondy" ierindojās tabulā pirmajā vietā, tomēr punktu skaits šā brīža kopvērtējumā abiem ir vienāds. Abas komandas noskaņotas kāpt uz pjedestāla virsotni un ar nepacietību gaida nākošās dienas startus.

LYS2 grupā 2. posmā Rīga – Salacgrīva uzvarēja:

1. "Kiki" (S 1669) - kapteinis Edgars Liepiņš (Latvija, Burāšanas klubs 360)

2. "Mosquito" (LAT 580) - kapteinis Kārlis Balgalvis (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

3. "Blondy" (LAT 315) - kapteinis Andris Zubrickis (ILatvija, RSBC)

LYS2 grupā šobrīd kopvērtējumā (13 komandu konkurence):

1. vieta ar 4 punktiem "Blondy" (LAT 315) - kapteinis Andris Zubrickis (Latvija, RSBC)

2. vieta ar 4 punktiem "Mosquito" (LAT 580) - kapteinis Kārlis Balgalvis (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

3. vieta ar 7 punktiem "Kiki" (S 1669) - kapteinis Edgars Liepiņš (Latvija, Burāšanas klubs 360)

Rezultāti pieejami šeit.

Šodien iesākās ceturtā sacensību diena no Koigustes uz Kuresāri, startējot pulksten 12.00. Rīt noslēdzošais sacensību posms un vakarā tiks noskaidroti Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji.

Kā skaidro organizatori, šīs nedēļas sākumā lielākais regates izaicinājums bija lēnais vējš, taču jau šodien austrumu virziens pūta ap 11 mezgliem, kas ir vairāk nekā pieci metri sekundē. Interesenti, kuri vēlas sekot regatei, to var darīt, ielūkojoties sacensību oficiālajā elektroniskajā ziņojumu vietnē un arī sekot operatīvai neformālai informācijai sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Regatei arī šogad var sekot attālināti, izmantojot KWINDOO aplikāciju. Vairāk informācijas meklējama www.gorr.lv mājaslapā.

GoRR notiek no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Kopā sacensībām reģistrējās 45 komandas – 27 komandas no Latvijas, 10 no Igaunijas, septiņas no Lietuvas un viena komanda no Somijas.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - Saaremaa Merispordi Selts.