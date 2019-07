Gajevskis un Medne uzvar Latvijas čempionātā triatlonā

Pagājušās nedēļas nogalē Ventspilī notika Latvijas Čempionāts triatlonā Olimpiskajā distancē, kurā uzvaras svinēja 19 gadus vecais Artjoms Gajevskis un Baiba Medne, informē Latvijas Triatlona federācija.

Olimpiskā distance uzskatāma par triatlona "karalisko"distanci, jo tieši šajā distancē Olimpiskajās spēlēs tiek izcīnīts Olimpiskā čempiona tituls. Arī Starptautiskās triatlona savienības ITU pasaules čempionāts notiek Olimpiskajā distancē. Sportisti veic 1,5 km peldēšanas posmu, kam nekavējoties seko 40 km šosejas riteņbraukšana, kuru noslēdz 10 km skrējiens.

Sacensības pulcējā 110 dalībniekus. Pirmie uz starta stājās "karaliskās" Olimpiskās distances sportisti. Vīriešu konkurencē jau sākumā iezīmējās pārliecinošs līderis – 19 gadīgais Artjoms Gajevskis no Daugavpils, kurš arī pārliecinoši uzvārēja un tika "kronēts" par Latvijas čempionu. Toties par vicečempiona titulu notika saspringta cīņa visas distances garumā. Rezultātā Latvijas vicečempiona titulu izcīnīja rīdzinieks Sergejs Kudrjavcevs ,bet trešajā vietā ierindojās Valmieras pārstāvis Artis Dāvidnieks.

Savukārt dāmām "plecs pie pleca" lielāko distances daļu mēroja Baiba Medne no Dobeles un Kristiāna Maskava no Rīgas. Pateicoties labākam sniegumam noslēdzošajā skriešanas posmā Latvijas čempiones titulu izcīnīja Baiba Medne. Vicečempiones tituls Kristiānai Maskavai. Un uz goda pjedestāla zemāka pākāpiena, izcīnot trešo vietu, nostājās Ieva Pūce no Rīgas.

Latvijas čempiona tituls tika izcīnīts arī stafešu komandām. Un par prieku mājiniekiem par Latvijas čemioniem kļuva Ventspils "Maratona kluba" stafetes komanda.