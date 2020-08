Galvaspilsētas svētku ietvaros notiks 'Rīgas kauss 2020' burāšanā

Šajā nedēļas nogalē, 15.un 16.augustā, norisināsies ikgadējās burāšanas sacensības "Rīgas kauss 2020", kas tiek rīkotas Rīgas svētku ietvaros, informē rīkotāji.

Pašas sacensības notiks Daugavā pie Vanšu tilta posmā uz jūras pusi, un tās būs pārredzamas arī Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem no Vanšu tilta un abiem Daugavas krastiem. Starti tiek plānoti sestdien 15.08.pl.12.30 un svētdien 16.08.pl.11.00. Abās dienās sacensības norisināsies līdz pl.17.00. Laiki ir minēti aptuveni un var mainīties atkarībā no laikapstākļiem un vēja stipruma.

Organizatori paredz, ka sacensībās piedalīsies ap 40 buru laivām, kas ir līdz 100 dažāda vecuma burātāju, kuri cīnīsies par Rīgas kausu 5 jahtu grupās.

Sacensībās piedalīsies gan jūras jahtu komandas, kas tiks dalītas divās jahtu grupās – garumā līdz 10m, un virs 10m, gan sporta jahtu klases – Beneteau PLATU 25 un STAR, un jaunieši startēs Laser 4,7 jahtu klasē.

Sacensības Daugavā pie Vanšu tilta, tiek rīkotas katru gadu, laikā, kad norisinās Rīgas svētki, ar mērķi piesaistīt uzmanību burāšanas sporta veidam, parādot tā daudzveidību un iespējas. Burāšana ir sporta veids, ar kuru iespējams nodarboties teju jebkurā vecumā, sākot burāt bērnībā, sasniedzot 6.-7.gadu vecumu, un darīt to līdz pat sirmam vecumam. Nav svarīgi, ja neesi to sācis jau bērnībā – burāt mācīties var sākt jebkurā vecumā, ja esi nolēmis apgūt ko jaunu un aizraujošu. Ir plašas iespējas izvēlēties - var burāt individuāli uz kādas no vienvietīgām olimpiskās klases jahtiņām, pieslēgties burātāju komandai un gūt asākas sajūtas, piedaloties sporta sacensībās, vai burāt nedēļas nogalē draugu lokā, izbaudot sauli un jūru mierīgā atpūtā.