Oktobrī un novembrī Rīgā gaidāmajā prestižajā šaha turnīrā "Grand Swiss" spēlēs arī Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) ranga otrais numurs un bijušais pasaules čempiona titula pretendents Fabiāno Karuana, ziņo FIDE.

2021.gada FIDE "Grand Swiss" turnīri kultūrtelpā "Hanzas perons" norisināsies no 25.oktobra līdz 8.novembrim.

Atvērtās grupas turnīrā piedalīsies 114 šaha spēlētāji no 39 federācijām. No tiem visaugstāk rangā - otrajā vietā - ir ASV šahists Karuana (reitings - 2800). Turnīra dalībnieku sarakstā gan nav titulētā norvēģa un ranga pirmā numura Mangnusa Kārlsena.

Toties būs vēl vairāki ranga pirmā desmitnieka spēlētāji - Levons Aronjans no Armēnijas (2782), Aleksandrs Griščuks no Krievijas (2775), Maksims Vašjē-Lagrāvs no Francijas (2763), Šahrijars Mamedjarovs no Azerbaidžānas (2762), Ričards Raports no Ungārijas (2760) un Alireza Firouzja no Francijas (2754).

FIDE piešķīrusi rīkotāju speciālos ielūgumus vairāk nekā 20 spēlētājiem, nodrošinot, ka turnīrā spēlēs pasaules labākie juniori un visu kontinentu pārstāvji. Latviju pārstāvēs Artūrs Neikšāns (2565), Ņikita Meškovs (2550) un Normunds Miezis (2467).

Vidējais spēlētāju reitings ir 2647, tādējādi tās būs pasaulē spēcīgākās sacensības, kas tiek izspēlētas pēc Šveices sistēmas.

Sieviešu turnīrā spēkosies 50 šahistes no 26 federācijām. Dalībnieku augšgalā ir pasaules ranga piektās pozīcijas īpašniece un bijusī Eiropas čempione Katerina Lagno no Krievijas (2550). Ranga pirmais desmitnieks būs pārstāvēts arī ar Mariju Muzičuku no Ukrainas (2540), Aleksandru Kostenjuku no Krievijas (2526) un Nanu Dazgnizi no Gruzijas (2525).

Sieviešu turnīrā no Latvijas spēlēs Laura Rogule (2286).

Abi turnīri būs daļa no 2021. līdz 2023.gada pasaules čempionātu cikla. "Open" turnīra pirmo divu vietu ieguvēji kvalificēsies 2022.gada kandidātu turnīram, bet pārējie seši nodrošinās vietu "Grand Prix". Savukārt sieviešu turnīra uzvarētāja iekļūs kandidāšu turnīrā, bet četras labākās kvalificēsies nākamās sezonas "Grand Prix" sacensībām.

Katrs no gaidāmajiem turnīriem tiks aizvadīts 11 kārtās ar klasisko laika kontroli. Balvu fonds būs attiecīgi 425 000 un 125 000 ASV dolāri (359 094 un 105 616 eiro).

Sākumā bija plānots, ka tie aizritēs Lielbritānijai piederošās Menas salas pilsētā Duglasā, taču stingro Covid-19 noteikumu dēļ tie pārcelti uz Latvijas galvaspilsētu, kur spēlētājiem nebūs jāpavada divas nedēļas izolācijā.

Pirms diviem gadiem Rīgā notika jau viens FIDE līmeņa turnīrs - "Grand Prix" posms ar balvu fondu 130 000 eiro. Tajā uzvarēja Azerbaidžānas šahists Šahrijars Mamedjarovs.

Savukārt 2017.gadā Latvijas galvaspilsētā aizritēja Eiropas čempionāts sievietēm, kurā labākā bija Gruzijas šahiste Nana Dzagnidze.