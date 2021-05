Grosberga sasniedz visu laiku labāko Latvijas rezultātu EČ orientēšanās sprintā

Uz ļoti pozitīvas nots Latvijai svētdien noslēdzās Šveicē notikušais Eiropas čempionāts orientēšanās sportā sprintā, jo pēdējā čempionāta dienā klasiskajā sprintā visu laiku labāko Latvijas sieviešu individuālo rezultātu šajā distancē sasniedza izlases līdere Sandra Grosberga, izcīnot desmito vietu, informēja Orientēšanās federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Pagājušo ceturtdien Latvijas izlase jauktajā stafetē ieņēma 14.vietu, bet piektdien jaunā "Knock out" sprinta kvalifikācijā neviena no mūsu deviņiem pārstāvjiem neizdevās iekļūt labāko 36 vidū un kvalificēties izslēgšanas kārtai jeb ceturtdaļfinālam. Pēdējā čempionāta diena Šveices pilsētā Neišatelē izvērtās veiksmīga

Latvijas izlases līdere Grosberga vairāk nekā simts dalībnieču konkurencē spēja ielauzties Eiropas ātrāko orientieristu pirmajā desmitniekā, no uzvarētājas atpaliekot par minūti un 16 sekundēm un apsteidzot daudzas Eiropas orientēšanās sporta zvaigznes. Tas ir visu laiku labākais Latvijas sieviešu individuālais rezultāts sprintā (līdz šim labākais bija Aijai Skrastiņai - 15. vieta 2011. gadā pasaules čempionātā) un vispār viens no labākajiem visu laiku individuālajiem sieviešu rezultātiem Latvijas orientēšanās sporta vēsturē. Savukārt Latvijas orientieriste Irita Puķīte finišēja 62. vietā (+02:58), bet Kristīne Brunere uzrādīja 91. rezultātu (+04:13).

2018. gada Eiropas čempiones titulu veiksmīgi aizstāvēja Zviedrijas labākā orientieriste, pieckārtēja pasaules čempione sprintā Tūve Aleksandersone, kura četrus kilometrus garo distanci veica 16 minūtēs un 10 sekundēs. Aleksandersonhe par čempioni kļuva arī sestdien "knock out" sprintā. No viņas piecas sekundes atpalika otrās vietas ieguvēja šveiciete Elena Roosa, kura par sekundi apsteidza savu tautieti un "knock out" sprintā sudrabu izcīnījušo Simonu Aebersoldu.

Vīriešu konkurencē par vēl vienu Eiropas čempionu titulu Zviedrijai parūpējās Emīls Svensks, kurš 4.4 km distanci veica 16 minūtēs un vienā sekundē. 13 sekundes no viņa atpalika beļģietis Janiks Mišels, revanšējoties par neveiksmi sestdien un izkrišanu ceturtdaļfinālā, bet bronzas medaļas izcīnīja Zviedrijas orientierists Gustavs Bergmans un norvēģis Kaspers Fossers Harlems, kuri uzrādīja vienādu laiku, uzvarētājam zaudējot 22 sekundes.

No latviešiem labāko rezultātu atkal uzrādīja Andris Jubelis, kurš 120 dalībnieku konkurencē finišēja 64. vietā (+01:56), bet vēlreiz otrs labākais no mūsējiem bija yun netālu no Jubeļa ierindojās Artūrs Pauliņš (69.vieta; +01:58). Uldis Upītis finišēja 77. (+02:14), Fricis Spektors uzrādīja 99. rezultātu (+03:12), Jānis Tamužs kopā ar vēl diviem orientieristiem dalīja 100. vietu (+03:20), bet Endijs Titomers ir 108. vietā (+04.00).