Handbola izlases vārtsargs Kuģis: šādā komandā gribētu spēlēt pat ar lauztu kāju

Labā noskaņojumā pirms ceturtdien notiekošās 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles pret Igauniju ir izlases spēlētāji Māris Veršakovs un Artūrs Kuģis, kuri uzsvēruši valstsvienības spēļu nozīmi, vēsta Latvijas Handbola federācija (LHF).

"Divas dienas esam Tallinā. Dzīvošana ir laba, zāle ir blakus. Viss ir kārtībā. Esam labi iekustējušies. Zinām, kā igauņi spēlē un no kā jauzmanās. Galvenais aktieris ir Jānemā. Daudz būs atkarīgs no tā, kā pret viņu nospēlēsim. Ja no pirmajām minūtēm spēsim parādīt, ka viņam brīvības nebūs un spēsim viņu neitralizēt, tad ir ļoti labas cerības izcīnīt uzvaru. Domāju, ka viss būs kārtībā. Zāle ir laba. Gaiša un jauna. Ir bijušas tumšākas zāles, kas vārtsargam nav īpaši patīkami. Maza, mājīga zāle," stāsta Latvijas izlases vārtsargs Artūrs Kuģis.

Kuģis trešo sezonu pārstāv Vācijas komandu "TW Grosswallstadt", un šosezon latvietis cīnījies 2. Bundeslīgā, pie lielāka spēles laika tiekot tieši pēdējā laikā.

"Esmu ieradies ar labu noskaņojumu. Izlasē vienmēr ir citādāk nekā klubā. Latvijas izlasē ir tāda aizsardzība, par kādu var sapņot katrs vārtsargs. Ir jāzina savs darbs, savs stūris. Ja izdari savu darbu, aizsardzība nepievils. Neesmu nekur spēlējis pie tādas aizsardzības kā šeit. Dainis, Evars, Aivis... Jā, Ingars trūkst, bet arī Egils ir labs aizsardzībā. Šādā komandā gribētu spēlēt pat ar lauztu kāju. Esmu labākā formā nekā rudenī un pilnībā gatavs šīm spēlēm," vārtsargs atzīmē gatavību cīņām pret Igauniju.

Savainojumu dēļ bez Ingara Dudes par vietu sastāvā šoreiz nevarēja pacīnīties Artūrs Lazdiņš, Rihards Leja un Normunds Seņkāns, bet Jānis Pavlovičs nebūs ģimenes apsvērumu dēļ. Visi šie spēlētāji arī bija trenera redzeslokā. No sākotnēja kandidātu saraksta klāt ir nācis "Tenax Dobele" kreisās malas spēlētājs Oskars Arājs.

"Esmu ieradies labā formā, ņemot vērā, kāds posms sezonā šobrīd ir, jo nogurums, protams, ir sakrājies. Pēdējos divus mēnešus vairāk esmu pakārtojis izlasei nekā klubam. Domāju par to, cik svarīgs ir šis posms un pēc tam arī nākamais, bet no sākuma šis," īsi pirms došanās uz Tallinu otrdien stāstīja Latvijas izlases saspēles vadītājs Māris Veršakovs.

Veršakovs pēc divām kārtām ar 17 vārtiem ir otrs rezultatīvākais spēlētājs visā kvalifikācijā.

"Tas neko nemaina. Par to nedomāju, ka esmu iemetis tos vārtus. Tāpat centīšos pieturēties pie plāna, kas mums ir. Mēģināšu izmantot katru izdevību uzbrukumā, ja pretinieki vairāk ķers Daini un Aivi. Par tiem vārtiem tiešām nedomāju, jo es zinu, kā tas ir, ka vienu spēli tu vari iemest daudz, bet pēc tam var būt grūtāk. Man galvenais ir, lai mēs uzvaram un sasniedzam izlases kopīgo mērķi," skaidroja saspēles vadītājs.

"Pagaidām ir redzams pozitīvs noskaņojums. Lēnām veidojam to auru. Tas ir vesels process, kad neesam redzējušies trīs mēnešus. Pat ne tik daudz runājam par handbolu, cik vienkārši vajag izrunāties savā starpā, savstarpējo ķīmiju veidojam. Video un treniņos zālē tur jau domāsim par handbolu. Jāņem līdzi tās sajūtas no pirmā posma. Jābūvē visas saiknes vēl spēcīgākas,'' par atmosfēru komandā stāsta Veršakovs.

"Igauņiem tas viņu stils jau nav mainījies ilgus gadus. Gudrais, ātrais, nedaudz skandināvu tipa, jāuzmanās no viņu ātrajiem uzbrukumiem. Igauņi no pārējām Baltijas valstīm vienmēr ir atšķīrušies ar to, ka viņi spēlē ļoti taktisku handbolu. Nenovērtēt viņus nedrīkst. Ir jāuzmanās, bet tajā pašā laikā jāspēlē savs handbols. Viss sākas no aizsardzības, un tad skatīsimies, kā veidosies spēle uzbrukumā," Igaunijas izlases handbolu komentē Veršakovs.

Spēle pret Igauniju ceturtdien Tallinā sāksies pulksten 19:30.

Pēc divām aizvadītām spēlēm Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvijas grupā līdere ar divām uzvarām divās spēlēs ir Slovēnija, pa uzvarai ir Latvijai un Nīderlandei, bet bez panākumiem cīnījusies Igaunija. Jāatgādina, ka kvalifikācijas cikla ievadā 24. oktobrī Latvija viesos ar 21:27 piekāpās vienai no spēcīgākajām pasaules handbola izlasēm Slovēnijai, savukārt otrajā mačā Armanda Uščina vadītā komanda Valmierā ar 29:25 uzveica Nīderlandi.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Gaidāmais kvalifikācijas turnīrs būs plašākais, kāds jebkad ir noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Eiropas čempionāta finālturnīram jau kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020. gadā Eiropas čempionātā pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš – 16). Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies no 2020. gada 10. līdz 26. janvārim.

Latvijas izlases sastāvs:

Vārtsargi: Artūrs Kuģis (TV Gosswallstadt, Vācija), Raitis Puriņš (Celtnieks Rīga)

Kreisā mala: Nils Kreicbergs (Riihimaen Cocks, Somija), Oskars Arājs (Tenax Dobele)

Kreisie ārējie: Aivis Jurdžs (DHfK Leipzig, Vācija), Emīls Kurzemnieks (Afturelding, Islande)

Saspēles vadītāji: Māris Veršakovs (TGS Pforzheim, Vācija), Ģirts Lilienfelds (HSC Coburg 2000, Vācija)

Labie ārējie: Dainis Krištopāns (Vardar, Maķedonija), Evars Klešniks (LiT Tribe Germania, Vācija), Guntis Piļpuks (HF Mors, Dānija)

Labā mala: Andis Ērmanis (Tenax Dobele), Uvis Strazdiņš (Kehra, Igaunija), Ņikita Pančenko (Tenax Dobele)

Līnijas spēlētāji: Egils Politers (Tenax Dobele), Artūrs Meikšāns (SK Latgols), Antons Šuleiko (Tenax Dobele)