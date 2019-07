Jātnieks Neretnieks tuvojas Tokijas olimpiskajām spēlēm un Latvijas sporta vēstures pārrakstīšanai

Latvijas jātnieks Kristaps Neretnieks pēc ceturtdien publicētā Starptautiskās Jāšanas sporta federācijas (FEI) reitinga ieņem stabilas līderpozīcijas Tokijas olimpisko spēļu C kvalifikācijas grupā, tādējādi viņš var kļūt par pirmo pašmāju konkūristu, kurš startēs Olimpiādē.

Konkūrists Neretnieks startē ar zirgu Moon Ray, bet C grupā viņš pārliecinoši ieņem pirmo vietu. 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm no C grupas kvalificēsies divi sportisti, bet viņš ir pirmais konkūra sportists neatkarīgajā Latvijā, kuram ir reālas iespējas piedalīties Olimpiādē.

"Kvalifikācija ir tieši pusē un mūsu pozīcijas ir labākas nekā pats varēju prognozēt. Zinot situāciju grupā, mēs varam justies droši," stāstīja sportists. "Atlikušo gadu plānoju mazāk startus ar Moon Ray, bet pārsvarā paredzēts piedalīties piecu zvaigžņu statusa sacensībās, kurās ir augstāki maršruti, lielāka grūtības pakāpe, spēcīgāks sportistu sastāvs, tādējādi jau sākot gatavoties startam Tokijā."

Pēc portāla "hippomuondo.com" publicētajiem datiem Moon Ray ir viens no rezultatīvākajiem konkūra zirgiem pasaulē: 21,1% maršrutu, kuros Neretnieks startē ar šo zirgu, abi izcīna uzvaru. Šajā rādītājā Latvijas duetu apsteidz vien pieci pāri.

Savukārt 78,9% no maršrutiem, kuros Neretnieks piedalās ar Moon Ray, abi iegūst godalgotas vietas. Šajā rādītājā Latvijas duetu apsteidz tikai divi citi konkurentu pāri. Kopumā portālā reģistrēti dati par 20 544 konkūra duetu sasniegumiem no šī gada 1. janvāra.

"Neretnieks jau vairākas reizes pierādījis, ka var konkurēt ar pasaules vadošajiem konkūra sportistiem. Tāpat viņš daudzas reizes labojis visus līdzšinējos Latvijas rekordus - trīs reizes uzvarējis Pasaules kausa (PK) posmā Rīgā. Mēs gaidām viņa startus Rīgā arī šogad, PK posmā sporta centrā "Kleisti" no 26. līdz 28.jūlijam," teica Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus.

"Tāpat Neretnieks ir pirmais latvietis, kurš veiksmīgi startējis Pasaules kausa finālā un Pasaules jāšanas spēlēs, vienīgais Latvijas sportists, kurš sasniedzis pasaules reitinga simtnieku un pagaidām viss liecina, ka drīzumā viņš atgriezīsies simtniekā - pie tam pasaules reitinga labāko simtu viņš sasniegs ar vienu zirgu," Latvijas sportistam uzslavas veltīja Blaus. "Neretnieka cīņasspars un mērķtiecība ir apbrīnojama, mēs lepojamies ar viņa sasniegumiem."

Tokijas olimpiskajām spēlēm konkūra disciplīnā individuāli var kvalificēties piecpadsmit dueti no visas pasaules. C kvalifikācijas grupā, kurā par tiesībām startēt Olimpiādē cīnās Latvija, Neretnieks šobrīd stabili atrodas pirmajā vietā. Tuvākos sekotājus, Polijas duetu Krištofu Ludvičaku ar Nordwind, latvietis apsteidz par 305 punktiem.

No C grupas Tokijas olimpiskajām spēlēm kvalificēsies divi sportisti ar lielāko punktu skaitu un tajā iekļautas tādas valstis kā Igaunija, Lietuva, Polija, Izraēla, Ukraina, Turcija, Maķedonija, Rumānija, Bulgārija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Grieķija, Krievija, Bulgārija, Baltkrievija, Uzbekistāna, Kirgizstāna.