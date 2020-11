Jātnieks Neternieks izpilda olimpisko normatīvu ar vēl vienu zirgu

Latvijas vadošais konkūrists Kristaps Neretnieks nedēļas nogalē, startējot 3* statusa sacensībās Spānijā, Valensijā, izpildījis startam Tokijas olimpiskajās spēlēs nepieciešamo normatīvu ar vēl vienu zirgu - Go Four It B, informēja Latvijas Jātnieku federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ziņots iepriekš, Neretnieks kļuva par pirmo neatkarīgās Latvijas un Baltijas valstu jātnieku, kurš kvalifikācijas ceļā izcīnījis tiesības startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs konkūra disciplīnā, šo panākumu sportists 2019.gadā ieguva ar zirgu Moon Ray.

"Pati kvalifikācija ir smaga, bet, lai izpildītu normatīvu ar otru zirgu, mums divās 3* statusa sacensībās "Grand Prix" pamatmaršuts bija jāveic bez soda punktiem, šogad ar Go Four It B esam startējuši divos 3* "Grand Prix" un abos izdevās pamatmaršrutu veikt tīri, pēc spēļu pārcelšanas, tas arī bija viens no šīs sezonas galvenajiem uzdevumiem - izpildīt normatīvu ar vēl vienu zirgu, tagad mums tas ir izdevies," saka Kristaps Neretnieks.

""Grand Prix" bija kārtīgs maršruts ar grūtībām, no 56 jātniekiem tikai seši kvalificējās pārlekšanai. Sākumā domājām, ka būs vairāk nulles pamatmaršrutā, bet pēdējā līnija ļoti daudziem bija izšķiroša, daudzi kļūdījās, mums izdevās pieņemt pareizus lēmumus un izlekt tīri. Pārlekšanā jau jāju ātrāk, riskēju, sanāca viena kļūdiņa, bijām ļoti tuvu uzvarai un uzrādījām ātrāko laiku pārlekšanā, bet arī 3.vieta mūs šobrīd ļoti apmierina, ieguvām vērtīgus "Longines" pasaules reitinga punktus, ceram saglabāt vietu tuvu pirmajam simtniekam pasaulē," saka sportists.

"Go Four It B ir deviņi gadi, viņš šajā sportā priekš sava vecuma ir maz pieredzējis, līdz septiņu gadu vecumam viņš vairāk bija amatieru zirgs, pēc tam mainījušies gan īpašnieki, gan jātnieki, sacensībās maz startējis. Pie manis viņš ir tikai sešus mēnešus, arī sacensību nav bijis daudz, mēs šobrīd tikai krājam pieredzi. Kā partneris viņš ir ļoti patīkams, atsaucīgs, draudzīgs un centīgs," tā zirgu raksturo Neretnieks.

"Prieks, ka visā šajā Covid-19 ierobežojumu laikā varam atrasties Spānijā, lekt 3* Grand Prix"" un gatavot zirgus vēl lielākiem startiem, tai skaitā Tokijas olimpiskajām spēlēm. Bez startiem sacensībās spēlēm nebūtu iespējams sagatavoties," saka Kristaps Neretnieks.

Sportists bāzējas Spānijā no oktobra sākuma, kur startē 2* un 3* līmeņa sacensībās. "Ļoti novērtēju to, ka esmu lielās olimpiskās ģimenes sastāvā un esmu ļoti pateicīgs par atbalstu, ko tā sniedz, tas dod papildu drošības sajūtu, sevišķi tik neskaidrā laikā kā šis. Tuvākie treniņu plāni mums ir skaidri - vēl četras sacensības mums būs Spānijā, tās ir vidēja mēroga 2* statusa sacensības, lielākas šobrīd nenotiek, visas atceltas kopējās situācijas dēļ. Ja būs iespēja, janvārī - februārī lidosim startēt uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, pagaidām tur ir plānotas lielākas sacensības, tur plānojam turpināt gatavoties startam Tokijā," stāsta sportists.