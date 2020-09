Jaunums starptautiskajā šautriņu mešanas sacensību pulkā – Virtuālais kauss

Vai Jūsu valstī būs pirmais Virtuālā kausa čempions? Ar šādu jautājumu pie saviem biedriem vēršas Pasaules šautriņu federācija (WDF). Šajā rudenī WDF kronēs pirmos starptautiskā Virtuālā kausa čempionus gan kungu, gan dāmu konkurencē, ziņo biedrība "Latvijas Darts organizācija" (LDO).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sacensības norisināsies tiešsaistes platformā "DartConnect" un tiks aizvadītas piecu nedēļu garumā – no 2020. gada 4. oktobra līdz 8. novembrim (ja nekas nemainīsies). Sacensību formāts paredz spēles individuālajā ieskaitē gan kungu, gan dāmu konkurencē.

Iesākumā tiks izspēlēts reģionālais grupu turnīrs, kā rezultātā katras grupas labāko četru vietu ieguvēji kvalificēsies izslēgšanas turnīram (vien-mīnusa sistēma). Reģioni ir sadalīti sekojoši – Amerikas, 6 Nācijas (Anglija, Skotija, Velsa, Īrija, Ziemeļīrija, Menas sala), Eiropa, Āzija/Austrālija/Jaunzēlande.

Visa turnīra garumā tiks spēlēta spēle 501 SIDO ("single in / double out"). Grupu turnīra fāzē visas spēles norisināsies līdz triju legu uzvarai ("best of 5"), savukārt izslēgšanas turnīrā spēles norisināsies līdz četru legu uzvarai ("best of 7") – pirmās kārtas mačos, līdz piecu legu uzvarai ("best of 9") – pusfinālu spēlēs, bet fināli notiks līdz sešu legu uzvarai ("best of 11").

Tā kā "Latvijas Darts organizācija" ir WDF biedrs, LDO pieteicis arī Latvijas izlasi dalībai pirmajā Virtuālajā kausā. Latvijas izlasi pārstāvēs Kristīne Mickus, Sarmīte Lavrentjeva, Kristaps Mickus un Jānis Kupšis, menedžeris – Uldis Vrubļevskis.

Pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām (30.09.2020.) WDF mājaslapā tiks publicēts pieteikušos valstu saraksts. WDF jau ir paziņojis, ka izslēgšanas turnīru tiešraidē translēs "USA Darts" mājaslapā un "Facebook" lapā.

Saskaņā ar sociālajos tīklos pieejamo informāciju, WDF Virtuālajam kausam ir pieteikti tādi pazīstami šautriņu metēji un metējas, kā Ross Montgomerijs (Skotija), Falons Šeroks (Anglija), Loreina Vinstenlija (Anglija), kā arī Martins Adamss (Anglija).