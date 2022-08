Jelgavā gaidāmajam pasaules reitinga turnīram badmintonā pieteikušies spēlētāji no 35 valstīm

Nākammēnes Jelgavā gaidāmajam pasaules reitinga badmintona turnīram "Yonex Latvia International" pieteikušies 219 spēlētāji no 35 valstīm, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

No 219 spēlētājiem 32 ir no Latvijas, 24 - no Polijas, 20 - no Igaunijas, 18 - no Ukrainas un 15 - no Lietuvas.

Pirmo reizi Jelgavas turnīrā tiks pārstāvēti badmintona spēlētāji no Vjetnamas, Singapūras, Taivānas, Ēģiptes un Austrumu Timoras. Kopš 2016. gada, kad "Yonex Latvia International" notiek Jelgavā, iesaistīto dalībvalstu skaits ir sasniedzis jau 60, tai skaitā tādas tālās valstis kā Austrālija, Barbadosa, Čīle, Dominikāna, Franču Polinēzija. Indonēzija, Peru, Šrilanka, Trinidada un Tobago. Šobrīd turnīra rīkotāji ir uzstādījuši jaunu mērķi – 100 dalībvalstis, tādējādi kļūstot par starptautiskāko notikumu Latvijā.

Arī šogad Jelgavas turnīrā piedalīsies badmintona spēlētāji arī no Bahreinas, Kanādas, ASV, Indijas, Malaizijas, kā arī dauzām Eiropas valstīm, izņemot Krievijas un Baltkrievijas, jo šo valstu spēlētājiem ir liegta piedalīšanās Pasaules reitinga turnīros.

Jelgavas turnīrā piedalīsies ar 18 spēlētāji no Ukrainas, kuriem ne tikai ir atcelta turnīra dalības maksa, bet arī tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un turnīra sponsoriem.

Karš Ukrainā ir ietekmējis arī turnīra badmintona kortu nosaukumus, jo šogad korti tiks nosaukti nevis turnīra sponsoru vārdos, bet gan Ukrainas pilsētu vārdos. Kortu nosaukumus Ukrainas pilsētu vārdos Ukrainas Badmintona federācija precizēs 18. augustā, divas nedēļas pirms turnīra sākuma, kā arī dienu pirms spēļu grafika publicēšanas. Ukrainas Badmintona federācija arī precizēs, kurš no nosaukumiem ir izmantojams fināla kortam, kā arī diviem pusfinālu kortiem.

Iepriekšējos sešos gadus, kopš "Yonex Latvia International" notiek Jelgavā, badmintona korti ir nosaukti 19 turnīra sponsoru vārdos, tai skaitā "Inbox.lv", "Lāči", "Venden", "Rinkuškiai", "Tērvetes Alus", 'Zemgales veselības centrs", "European Hit Radio", "Super FM", "Mix FM", "EcoLead", "Megogo", "Coral Club, "Marinenburg", "Evelatus", "Ruukki", "Maxxis", "Mūsa Motors", "Opel Insignia" un "Renault Talisman". 2022.gada turnīra sponsori tika savlaicīgi informēti, ka kortu nosaukumi šogad nebūs izmantojami reklāmas nolūkiem, sponsoriem piedāvājot citas reklāmas aktivitātes.

"Man tas šķita pašsaprotami, ka laikā, kad mēs varam rīkot turnīru, bet nākamais pasaules un Eiropas kalendārā ieplānotais turnīrs Ukrainas pilsētā Harkivā nevar notikt kara dēļ, mēs savā turnīrā Latvijā godinām Ukrainu un tās cietušās pilsētas un badmintona centrus," norāda "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

"Yonex Latvia International" notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, no 1. līdz 4. septembrim. Skatītājiem ieeja būs bez maksas.