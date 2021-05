Krištopāns un PSG iekļūst EHF Čempionu līgas 'Final Four'

Latvijas handbolists Dainis Krištopāns trešdien guva divus vārtus Eiropas Handbola federācijas (EHF) Čempionu līgas ceturtdaļfināla atbildes spēlē, kopā ar Parīzes "Saint-Germain" (PSG) komandu iekļūstot finālčetrinieka turnīrā.

"Paris Saint-Germain" ar rezultātu 34:28 (16:15) mājās uzvarēja iepriekšējās sezonas čempioni Ķīles THW, divu maču summā gūstot virsroku ar 63:59.

Krištopāns realizēja divus no trim metieniem, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja un saņēma vienu divu minūšu noraidījumu.

WATCH: They like to move it, move it 🤙 Great work from Luc #Steins and Dainis #Kristopans ! @psghand @thw_handball #ehfcl #showtimeforquarterfinals #ehffinal4 pic.twitter.com/Qc6tBIleJs



Uzvarētājiem rezultatīvākais ar deviņiem gūtiem vārtiem bija Eloims Prandi.

Jau ziņots, ka astotdaļfinālā PSG divu maču summā pieveica Slovēnijas klubu Celjes "Pivovarna Laško", bet Ķīles THW "play-off" pirmajā kārtā izslēdza Segedas "MOL-Pick" no Ungārijas.

Tikmēr Islandes izlasē spēlējošā Aleksandra Pētersona pārstāvētā Vācijas vienība "SG Flensburg-Handewitt" ceturtdaļfinālā divu maču summā ar 54:55 zaudēja Dānijas klubam "Aalborg". Atbildes spēlē Vācijai komandai vienubrīd bija vajadzīgais sešus vārtu pārsvars, tomēr savā laukumā izcīnītā uzvara ar 33:29 (14:16) bija par mazu nākamās kārtas sasniegšanai. Pētersons bija atbildes spēles pieteikumā, bet statistikas ailēs neatzīmējās.

Lai neaizvadītās cīņas neietekmētu komandu izredzes spēlēt izslēgšanas maču turnīrā, EHF nolēma "play-off" turnīram pielaist ne tikai abu grupu pirmo sešu vietu īpašnieces, bet visas 16 komandas.

Šajā izslēgšanas spēļu formātā grupas pirmā komanda astotdaļfinālā tikās ar otras grupas astoto komandu, otrās vietas īpašniece spēlēja ar otras grupas septīto vienību un tā tālāk.

"Final 4" paredzēts 12. un 13. jūnijā Ķelnē.

Iepriekšējās sezonas Čempionu līgas uzvarētāju Covid-19 radītās pandēmijas dēļ izdevās noskaidrot vien pērnā gada nogalē. Finālā uzvaras laurus plūca Ķīles THW, bet bronzas mačā PSG uzvarēja "Vezsprem" no Ungārijas.

WATCH: Wondering what it feels like to qualify for the #ehffinal4?@psghand have the answer for you! 🥳@thw_handball #ehfcl #MOTW #showtimeforquarterfinals pic.twitter.com/yznrDabd6d