Latvijas badmintonistēm pasaules reitinga turnīrā Nīderlandē viena uzvara

Latvijas badmintona spēlētājas Ieva Pope un Diāna Stognija šajā nedēļas nogalē piedalījās Pasaules badmintona reitinga turnīrā "Yonex Dutch Open 2021". Ieva Pope Nīderlandē izbaudīju vienas uzvaras garšu kvalifikācijas 1.kārtā, bet pārējās spēlēs Latvijas spēlētājas piedzīvoja zaudējumus.

Sieviešu vienspēļu kvalifikācijas turnīru Latvijas čempione Ieva Pope uzsāka ar uzvaru trijos setos (21-13, 15-21, 21-14) pret Keitiju Frostu no Īrijas. Savukārt izšķirošajā kvalifikācijas turnīra spēlē pret Indijas spēlētāju Ananju Pravēnu zaudējums trijos setos (15-21, 22-20, 14-21).

Diana Stognija, kas Latvijas čempionāta šogad palika otrā, finālā zaudējot savai dubultspēļu partnerei Ievai Popei, sieviešu vienspēļu kvalifikācijas turnīrā Nīderlandē nospēlēja tikai vienu spēli, divos setos (15-21, 13-21) zaudējot Urskai Polčai no Slovēnijas.

Sieviešu dubultspēlēs Latvijas pāris Pope & Stognija, kas nedēļu iepriekš Talsos Latvijas čempionātā izcīnīja otro vietu, piekāpjoties Siguldas pārim Kupča & Romanova, Nīderlandes turnīrā bija viens no astņiem pāriem, kas 1/8 iekļuva bez 1/16 fināla cīņas, jo pretinieces Buhrova & Stoļarenko no Ukrainas bija izstājušās. 1/8 finālā pretinieces bija no Nīderlandes - Tirtosentono & Van Der Āra, kurām Latvijas pāris piekāpās divos setos (9-21, 10-21).

Šobrīd pasaules badmintona sieviešu vienspēļu reitingā reitingā Ieva Pope ir 399. vietā, bet Diāna Stognija ir 486. vietā. Savukārt Latvijas pāris Pope & Stognija šobrīd ar divos turnīros izcīnītiem 1520 punktiem, dala 542. vietu. Pēc Nīderlandes turnīra līdz ar reitinga atjauninājumu pirmdien Latvijas spēlētājas noteikti uzlabos savas pozīcijas pasaules badmintona reitingā.

Tuvākā nākotnē Latvijas badmintona spēlētāji nav pieteikušies dalībai kādā no pasaules badmintona reitinga turnīriem. Vienīgi Arta Priedniece ir pieteikta uz pasaules junioru U19 reitinga turnīriem Lietuvā, Slovākijā un Čehijā, savukārt 9 Latvijas seniori pieteikti uz Pasaules senioru čempionātu, kas notiks Spānijā no 28.novembra līdz 4.decembrim.