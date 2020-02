Latvijas čempionātā badmintonā titulus nosargā Podosinoviks un Lencēviča/Romanova

Latvijas čempionātā badmintonā vīriešu vienspēlēs jau sesto gadu pēc kārtas nepārspēts palika Niks Podosinoviks, savukārt sieviešu dubultspēlēs jau otro gadu pēc kārtas uzvarēja Siguldas pāris Liāna Lencēviča un Jekaterina Romanova. Pārējās disciplīnās ir jauni Latvijas čempioni – sieviešu vienspēlēs Una Berga, vīriešu dubultspēlēs Pauls Gureckis un Kāris Vidass, jauktajās dubultspēlēs Teodors Kerimovs un Jekaterina Romanova, ziņo Latvijas badmintona federācija (LBF).

Vīriešu vienspēles arī šogad uzvarēja Niks Podosinoviks, kurš gan ir pārtraucis trenēties Eiropas Ekselences centrā Dānijā, taču nav pārtraucis trenēties un spēlēt badmintonu tepat Latvijā, kā arī piedaloties Maltas komandu čempionātā. Finālā Niks Podosinoviks tikās ar Reini Kraukli, pirmo setu uzvarot ar 21-16, bet otrā seta pārtraukumā, kad rezultāts bija 11-3, Reinis Krauklis traumas dēļ bija spiests pārtraukt spēli. Trešo vietu izcīnīja valmierietis Andis Bērziņš.

Sieviešu vienspēlēs šogad uzvarēja Una Berga, atkārtojot savu 2018. gada panākumu. Finālā Una Berga trijos līdzīgos setos (18-21, 21-15, 22-20) uzvarēja no Nīderlandes speciāli uz Latvijas čempionātu atbraukušo Ievu Popi, kura 2019. gadā kā vienīgā no Latvijas kvalificējās uz Eiropas spēlēm Minskā. Trešo vietu izcīnīja Diāna Stognija, kura no šī čempionāta mājup devās ar trim medaļām – vēl sudrabs jauktajās dubultspēlēs un bronzas sieviešu dubultspēlēs. Trīs medaļas, turklāt visas sudraba, šajā čempionātā izcīnīja Diānas Stognijas partneris jauktajās dubultspēlēs Reinis Krauklis.

Vīriešu dubultspēlēs šogad Latvijas čempionātā uzvarēja Kārlis Vidass un Pauls Gureckis. Finālā šis pāris divos setos (21-19, 21-14) uzvarēja Reini Kraukli un Tomu Preinbergu. Kāris Vidass par Latvijas čempionu dažādās disciplīnās ir kļuvis tagad jau 12 reizes, bet viņa partnerim Paulam Gureckim šis ir pirmais čempiona tituls. Trešo vietu izcīnīja Ardis Daniels Bedrītis un Teodors Kerimovs.

Sieviešu dubultspēlēs savu iepriekšējā gadā izcīnīto titulu šogad aizstāvēja Liāna Lencēviča un Jekaterina Romanova, trijos setos (21-19, 16-21, 21-15) uzvarot Latvijas pieredzējušo sieviešu pāri Ieva Pope un Kristīne Šefere. Trešo vietu izcīnīja pērn vēl junioru vecumā individuāli spēlējošās, bet tikai nesen kopā spēlēt uzsākušās Una Berga un Diāna Stognija.

Pāris Liāna Lencēviča un Jekaterina Romanova šogad tika atzīts arī par Gada pāri, bet šo meiteņu izcīnītā 3. vieta Pasaules reitinga turnīrā Lietuvā tika atzīta par aizvadītā gada sasniegumu, savukārt pāris Ieva Pope un Kristīne Šefere pēdējā laikā kopā nebija spēlējušas, bet iepriekš ir kopā kvalificējušās gan uz Eiropas čempionātu, kā arī 2015. gada 25. oktobrī izcīnījušas 1. vietu Pasaules reitinga turnīrā Marokā.

Jaukto dubultspēļu fināls šogad diemžēl izpalika, jo Reinis Krauklis traumas dēļ bija spiests izstāties jau vienspēļu finālā pret Niku Podosinoviku. Tādējādi pārim Reinis Krauklis un Diāna Stognija nebija iespēja aizstāvēt pērn iegūto čempionu titulu, bet šogad par Latvijas čempioniem kļuva Teodors Kerimovs un Jekaterina Romanova, kuri iepriekš kopā spēlējot zelta medaļas bija izcīnījuši Latvijas U-19 čempionātā 2015. gadā. Trešo vietu izcīnīja Pauls Gureckis un Kristīne Šefere, kuri šobrīd ir arī Latvijas badmintona reitinga līderi šajā disciplīnā.

Šogad nevienam spēlētājam neizdevās izcīnīt absolūtā čempiona titulu, uzvarot visas trijās disciplīnās. Reinis Krauklis kā vienīgais bija iesaistīts visos trijos finālos, lai gan traumas dēļ pilnvērtīgi nospēlēja tikai vīriešu dubultspēlēs, un mājup devās ar trim sudraba medaļām kaklā.

Divos finālos bija iesaistīta Jekaterina Romanova, kura kopā ar Liānu Lencēviču uzvarēja sieviešu dubultspēlēs, kā arī ieguva pirmo vietu jauktajās dubultspēlēs pāri ar Teodoru Kerimovu. Tāpat divos finālos spēlēja arī Ieva Pope, kura spēlēja sieviešu vienspēles un dubultspēles, bet abos diemžēl zaudēja.

Latvijas čempionāts badmintonā notika Ķekavas sporta kompleksā 1. un 2. februārī. Latvijas čempionātā šogad piedalījās 94 spēlētāji. Vīriešu un sieviešu vienspēļu pamatturnīrā varēja piedalīties 32 spēlētāji, no tiem 24 kvalificējās saskaņā ar reitingu, bet pārējie astoņi tika noteikti kvalifikācijas turnīrā. Tāpat pamatturnīrā varēja piedalīties 16 pāri dubultspēlēs, no tie 12 kvalificējās saskaņā ar reitingu, bet pārējie četri tika noteikti kvalifikācijas turnīrā.

Sacīkstes šogad notika uz jaunā "Lavazza" badmintona korta, kuru Latvijas badmintona federācijas iegādājās Čehijā vienu dienu pirms Latvijas čempionāta. Pateicoties sadarbībai ar "Lavazza", līdz 2022. gadam visas Latvijas čempionātu finālspēles, tai skaitā jauniešiem, junioriem, senioriem un komandām, notiks uz šī Pasaules badmintona federācijas standartiem atbilstošā Latvijas badmintona federācijas īpašumā esošā badmintona korta.

Latvijas čempionāta badmintona norises laiks ir nemainīgs jau ilgu laiku – tas notiek gada piektās nedēļas nogalē, kas Eiropas un pasaules badmintona kalendāros ir atvēlēta nacionālajiem badmintona čempionātiem. Ķekavā Latvijas čempionāts badmintonā notiek jau otro gadu pēc kārtas, bet 2018. gadā čempionāts notika Siguldā, 2017. gadā Talsos, 2016. gadā Valkā.