Latvijas čempionātā standartdejās Valmierā pieaugušo konkurencē uzvar pasaules Top10 pāris

Svētdien Valmieras Olimpiskajā centrā otro dienu pēc kārtas norisinājās Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) un SDK "Saltāre" rīkotais Latvijas čempionāts sporta dejās, kas bija šī gada noslēdzošais trešais valsts čempionāts. Otrajā dienā dejotājiem bija pretējās deju programmas, proti, pieaugušajiem, jauniešiem un U21 grupai noskaidrojot labākos Standartdejās (ST), bet pārējiem sacenšoties Latīņamerikas (LA) dejās, informēja LSDF preses pārstāvis Ivars Bācis.

Pieaugušajiem ST dejās favorīta statusu apliecināja un 2021.gadā izcīnīto titulu pārliecinoši aizstāvēja pasaules un Eiropas čempionāta desmitnieka pāris Vadims Šurins un Anastasija Meškova. Trešo gadu pēc kārtas otro vietu izcīnīja pasaules čempionāta pusfinālisti 10 dejās Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko, kuri šogad trijniekā tika visās trijās deju programmās un tāpat kā 2020.gadā nopelnīja pilnu medaļu komplektu. Desmit deju sudraba medaļai bronzu pievienoja 2020.gada absolūtie jauniešu grupas čempioni, rīdzinieks Andrejs Griņēvičs un Kornēlija Dobrovoļskite. Šādā spēcīgā konkurencē iepriekšējo divu gadu bronzas medaļas ieguvējiem Davidam Dudam un Betijai Kairei šoreiz nācās samierināties ar 4.vietu. Pirmo reizi startējot Latvijas čempionātā, rumānis Adrians Florentins Nedea ar Santu Vlasu ierindojās 5.vietā. Tikko izveidojušais pāris Germo Karls Somers un rīdziniece Elizabete Kravčuka uzvarēja U21 grupā, bet debijā pieaugušo konkurencē sasniedza finālu un ieņēma 6.vietu.

Jauniešiem (16-18 g.) ST dejās par uzvaru izvērtās ļoti sīva cīņa. Lai arī no tiesnešiem pirmās vietas viņi saņēma visvairāk, tomēr beigās ar otro vietu nācās samierināties titula aizstāvētājiem un pasaules čempionāta ceturtdaļfinālistiem no Rīgas Ernestam Akselam Dimantam un Marijai Paščenko. Savukārt par čempioniem kļuva 2021.gadā bronzu izcīnījušie Hardi Vahtra un Karīna Kārkliņa, kuri šogad uzvarēja arī 10 deju programmā. Pagājušā gada panākumu junioru grupā atkārtoja un trešo vietu pirmajā gadā jauniešu grupā ieguva rīdzinieki Klāvs Kokins un Karolīna Keita Dimante. Līdz ar to Dimantu ģimenes divas atvases vienlaicīgi stāvēja uz goda pjedestāla.

Junioriem II (14-15 g.) LA dejās vēl pārliecinošāk nekā dienu iepriekš ST dejās uzvarēja rīdzinieki Ričards Krīviņš un Marija Golubeva. Līdz ar to viņi atkārtoja pagājušā gada sasniegumu, iegūstot pirmās vietas visās trijās deju programmās. Par noslēdzošajām divām godalgām trīs pāri cīnījās tik līdzīgi, ka pēc priekšpēdējās ceturtās dejas Pasodobles viņiem visiem bija vienāds punktu skaits. Pēc izšķirošās dejas Džaiva otro vietu ieguva rīdzinieki Haralds Baltalksnis/Estere Rūja, kuriem tā bija pirmā kopīgā medaļa. Savukārt visās programmās trijniekā iekļuva un otro dienu pēc kārtas Valmierā trešo vietu nopelnīja rīdzinieki Armands Goldbergs/Anastasija Čerņigova, bet jelgavniekam Ričardam Bolšteinam ar Madaru Klišāni, kuri Sambā un Ča-Ča-Ča bija saņēmuši arī dažas pirmās vietas, beigās nācās samierināties ar 4.vietu.

Jaunākajā junioru grupā (12-13 g.) atkal vienbalsīgu pirmo vietu ieguva visās trijās deju programmās dominējošie rīdzinieki Jegors Prokins un Poļina Karimova, kļūstot par absolūtajiem uzvarētājiem šajā grupā otro gadu pēc kārtas. Tāpat kā 8 dejās un ST dejās arī LA dejās par vicečempioniem kļuva Aleksejs Ščerbakovs/Vladislava Grigarčuka. Pirmajā gadā Junioru I grupā trešajā finālā dejoja, bet pie pirmās medaļas tika trešo vietu ieguvušie Daniils Isajevs/Ksenija Aksjonova.

Par Senioru grupas absolūtajiem uzvarētājiem LA dejās kļuva rīdzinieki Kalvis un Dina Deaki (Sen II), kuri visās piecās dejās apsteidza labāko Sen I grupas pāri Ingu Stauģi/Jeļenu Doņinu. Sen III pirmo vietu ieguva Romualdas un Ilona Jokšas. Tikmēr pašā jaunākajā grupā bērniem ļoti līdzvērtīgajos rezultātos otro dienu pēc kārtas veiksme vairāk uzsmaidīja Arsēnijam Lačinovam ar Elizabeti Podojņiku.