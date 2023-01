Latvijas florbolistes ar graujošu uzvaru sāk cīņu par ceļazīmi uz pasaules čempionātu

Latvijas sieviešu florbola izlase otrdien Kocēnos ar graujošu uzvaru sāka pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

EUR 1 kvalifikācijas grupas pirmajā mačā latvietes ar 11:1 (6:1, 3:0, 2:0) uzvarēja Nīderlandi.

Uz Zanes Daršas un Simonas Grāpēnas vārtiem Nīderlande atbildēja ar Anukas Jonkeres "golu", taču pēc tam vārtus guva vien mājinieces, vienus vārtus gūstot vairākumā.

Jonkere tika atzīta par labāko viešņu komandā, bet mājiniecēm šo godu izpelnījās uzbrucēja Kate Meldere, kura sakrāja trīs (2+1) rezultativitātes punktus.

Jūlija Rozīte sakrāja četrus (2+2) rezultativitātes punktus, bet pa trim (2+1) arī Daršas un Grāpēnas kontā.

Divus vārtus guva Emīlija Salaciete, vienus - Anna Ankudinova, kurai tika arī rezultatīva piespēle.

Arī pārējās spēles mājinieces aizvadīs plkst.20 - trešdien ar Vāciju, piektdien ar Lielbritāniju un sestdien ar Zviedriju.

Vēl otrdien pirmajā grupā Zviedrija ar 25:0 sagrāva Vāciju.

Otrajā grupā Somija ar 11:2 pieveica Norvēģiju, bet Beļģija ar 2:0 - Austriju. Šajā grupā spēlē arī Dānija.

Trešajā grupā Slovākija ar 28:1 sagrāva Spāniju, bet Šveice ar 12:2 - Igauniju. Vēl grupā spēlē Ukraina.

Ceturtajā grupā Čehija ar 9:7 pieveica Poliju, bet neizšķirti 2:2 spēlēja Itālija un Francija. vēl šajā grupā ir Ungārija.

Eiropas zonas izlases sacenšas par 12 ceļazīmēm uz finālturnīru. Tam kvalificēsies komandas, kuras EUR1, EUR 2, EUR 3 un EUR 4 turnīru tabulās ieņems pirmās trīs pozīcijas.

Latvijas izlases sastāvā iekļautas divas vārtsardzes, četras aizsardzības spēlētājas, divas florbolistes, kuras spēlēs gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, kā arī 11 uzbrucējas.

Pirmo reizi tikai puse izlases sastāvā ir Latvijas komandās spēlējošas florbolistes. Piecas no viņām pārstāv Kocēnu klubu "Rubene", trīs - Cēsu "Lekrings", bet divas - "Ķekavu".

No desmit ārvalstu klubos spēlējošām latvietēm viena ir no Zviedrijas kluba (Jana Filipsone), četras - no Somijas (Klinta Mārtiņjēkaba, Zane Darša, Simona Grāpēna un Aurēlija Zariņa), bet piecas - no Šveices (Kate Meldere, Evelīna Garbare, Laura Gaugere, Jūlija Rozīte un Anna Ankudinova).

Vienlaikus Kocēnu sporta namā par vietu finālturnīrā cīnās arī otras grupas komandas, kurā spēlē Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Austrijas un Beļģijas izlases.

Finālturnīrs no 2. līdz 10.decembrim notiks Singapūrā.

Jānim Inģistam palīdz treneri Linda Līce un Jānis Dainis, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis.

Latvijas izlases sastāvs:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Jana Filipsone ("Jonkoping", Zviedrija);

aizsardzes - Samanta Bērziņa, Daniela Dafne Hāne (abas - Kocēnu "Rubene), Kristiāna Elizabete Krūmiņa ("Ķekava"), Evelīna Garbare (Vintertūras "Red Ants", Šveice);

aizsardzes/uzbrucējas - Klinta Mārtiņjēkaba ("Nystars", Somija), Marta Drille (Kocēnu "Rubene);

uzbrucējas - Džeina Eglīte, Luīze Raseiceva, Betija Raseiceva (visas - Cēsu "Lekrings"), Emīlija Salaciete, Marta Lība Zameca (abas - Kocēnu "Rubene), Jūlija Rozīte (Dirntenes, Bubikonas un Rīti "Floorball Riders", Šveice), Zane Darša, Simona Grāpēna (abas - Tamperes "KooVee", Somija), Laura Gaugere (Rimlangas un Rēgensdorfas "Hot Chilis", Šveice), Kate Meldere, Anna Ankudinova (abas - Cīrihes "Lioness", Šveice), Aurēlija Zariņa ("Nystars", Somija).