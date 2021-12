Latvijas florbolisti pasaules čempionātā spēlē neizšķirti ar Dāniju

Latvijas vīriešu izlase sestdien Helsinkos pasaules florbola čempionāta otrajā mačā spēlēja neizšķirti ar Dāniju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvija vienojās par neizšķirtu ar Dāniju ar rezultātu 5:5 (2:2, 2:0, 1:3).

Rezultātu atklāja dāņi, pēc izgājiena pret vārtsargu Jāni Salceviču izceļoties Lukasam Elholmam, kurš pārmeta bumbiņu vārtsargam pāri.

Arī turpmāk labāk spēlēja dāņi, 13. minūtē pēc metiena no laukuma centra vārtu priekšā bumbiņu vārtos dabūjot Jonasam Nordheimam – 2:0 dāņu labā.

Pēc otro vārtu zaudējuma aktīvāk sāka doties uzbrukumā, kas 19. minūtē beidzās ar diviem gūtiem vārtiem 42 sekunžu laikā. Vispirms ātrajā uzbrukumā ar ātru saspēli Kevins Šmits piespēlēja Edgaram Puriņam, kuram atlika trāpīt tukšā vārtu stūrī, kļūstot par otro debitantu Latvijas izlasē, kurš guvis vārtus šajā čempionātā.

42 sekundes vēlāk izlīdzinājumu panāca Rolands Kovaļevskis, kuram teicami šķērsām laukumam piespēlēja Pēteris Trekše. Kovaļevskim no labās puses atlika trāpīt vārtu stūrī – 2:2.

26. minūtē Latvija vairākumā līdzīgā stilā izvirzījās vadībā. Vēl viena acīga piespēle Trekšem, un pirms pretinieku vārtsargs Mike Trolle paspēja pārvietoties uz pretējo vārtu stūri, tajā jau atradās Kovaļevska raidītā bumbiņa – 3:2 Latvijas labā.

97 sekundes pirms otrā pārtraukuma vēl viens debitants Šmits ar metienu no vārtu priekšas panāca 4:2.

43. minūtē dāņi pretuzbrukumā guva trešos vārtus, vēlreiz izceļoties Elholmam – 4:3 Latvijas labā.

47. minūtē Latvija panāca 5:3, pēc Trekšes trešās rezultatīvās piespēles mačā izceļoties vēl vienam debitantam Jānim Ragovskim, pēc kura metiena bumbiņa vārtu priekšā trāpīja pa kāju Andreasam Klečevskim un ielidojot vārtos.

4:5 56. minūtē vairākumā panāca Kaspers Kajgārds, pret kuru Kārlis Petrovskis arī pārkāpa noteikumus.

5:5 58. minūtē pēc standartsituācijas ar metienu vārtu tālajā augšējā stūrī panāca Mikels Skovs Nīlsens.

Latvieši pa pretinieku vārtiem meta 36 reizes, par dāņu komandas labāko spēlētāju vēlāk tiekot atzītam vārtsargam Trollem, bet dāņi Salceviču traucēja desmit reizes, katrā otrajā reizē gūstot vārtus.

Pirmajā spēlē latvieši piektdien pirmie guva vārtus, taču graujoši zaudēja vienai no turnīra favorītēm Zviedrijai ar rezultātu 1:11. Dāņi ar 0:7 atzina Somijas pārākumu.

Svētdien Latvijai pretī stāsies pasaules čempione Somija.

Latvija spēlē A grupā, kur ir četrkārtējā pasaules čempione un pēdējo divu titulu īpašniece Somija, astoņkārtējā zelta medaļu īpašniece Zviedrija un Dānija, kas savulaik divreiz iekļuvusi labāko četriniekā.

B grupā spēkojas Čehija, Šveice, Vācija un Norvēģija. Otrajā ešelonā C grupā spēkus mēro Polija, Slovākija, ASV un Taizeme, bet D grupā nūjas krusto Singapūra, Kanāda, Igaunija un Filipīnas.

Grupu turnīrā komandas spēlē katra ar katru. A un B grupu pirmo divu vietu īpašnieces uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās pozīcijas īpašniecēm būs duelēšanās ar otrā ešelona katras grupas divām spēcīgākajām izlasēm.

Kvalifikācijas turnīros 35 izlasēm kopumā bija iespēja izcīnīt 13 ceļazīmes. Vietu pasaules čempionātā jau bija nodrošinājuši pašreizējie čempioni somi, bet, lai popularizētu šo sporta veidu arī Ziemeļamerikā, automātisku vietu sacensībās ieguva arī Kanāda un ASV.

Latvijas izlases galvenais treneris somu speciālists Rīhimeki valstsvienības divdesmitniekā iekļāvis divus vārtsargus, septiņus aizsargus un 11 uzbrucējus.

Vislielākā pārstāvniecība ir no Cēsu "Lekrings" vienības – pieci spēlētāji, kam seko trīs spēlētāji no "Lielvārde"/"FatPipe". Divi spēlētāji ir no Talsu NSS/"Krauzers", bet pa vienam spēlētājam ir no četrām komandām - "Oxdog Ulbroka"/LU, "Kurši", "Ķekava", "Ogres Vilki". Trīs spēlētāji ir no Somijas vienības "Koovee", bet vēl divi no citām Somijas komandām – "Nokian KrP" un "LaSB", kā arī viens spēlētājs no Šveices komandas "Jets".

Latvijas valstsvienība pašlaik rangā ieņem astoto vietu. Iepriekšējā pasaules čempionātā, kas 2018. gadā notika Prāgā, Latvijas florbolisti izcīnīja piekto vietu. Latvijas izlase ir piedalījusies visos 12 līdz šim aizvadītajos pasaules čempionāta finālturnīros. Augstākais sasniegums, ko izdevies izcīnīt, ir piecas reizes izcīnīta piektā vieta.



Foto: IFF (International Floorball Federation)

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Jānis Salcevičs ("Ogres Vilki"), Markuss Plūdums ("Lekrings");

Aizsargi: Armands Savins, Oskars Tūtāns (abi - "Lielvārde"/"FatPipe"), Morics Krūmiņš (Somijas "Nokian KrP"), Jānis Ragovskis (Somijas "LaSB"), Kārlis Petrovskis ("Oxdog Ulbroka"/LU), Ralfs Orste (Somijas "Koovee"), Artūrs Jurševskis ("Lekrings");

Uzbrucēji: Edgars Puriņš, Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš (visi trīs - "Lekrings"), Rolands Kovaļevskis, Pēteris Trekše (abi - Somijas "Koovee"), Toms Bitmanis, Artis Raitums (abi – "Talsu NSS"/"Krauzers"), Toms Akmeņlauks ("Kurši"), Kevins Šmits (Šveices "Jets"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Aivis Kusiņš ("Lielvārde"/"FatPipe").