Latvijas handbola izlase uz šī sapņa realizāciju gāja vismaz desmit gadus, saka LHF prezidents

Ikvienam būtu jāapsveic vesela handbolistu paaudze, kas tiekusies pēc vēsturiskā panākumā, pēc vēsturiskās iekļūšanas Eiropas čempionātā stāstīja Latvijas Handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis.

Latvijas handbolisti trešdien Valmierā kvalifikācijas cikla ietvaros ar 25:24 uzvarēja Slovēniju, pirmo reizi vēsturē sasniedzot Eiropas čempionāta finālturnīru.

"Sākotnēji, manuprāt, mums ir jāapsveic vesela handbolistu paaudze, kas uz šī sapņa realizāciju gāja vismaz desmit gadus," emocionāli pacilāts pēc gūtās uzvaras bija federācijas prezidents. "Tā bija sirdi plosoša sajūta, jo, nedod Dievs, mums dalība Eiropas čempionātā atkal izslīdētu no rokām, kā tas bija pirms diviem gadiem, spēlējot pret Baltkrieviju."

"Šodien bija tas īstais brīdis, jo bijām praktiski labākajā sastāvā, kā arī bijām gudrāki un nobriedušāki no sāpīgās pieredzes pirms diviem gadiem. Tāpēc ir milzīgs gandarījums, ka komanda nemēģināja to pārvērst par "visu vai neko" spēli, bet gan mērķtiecīgi gatavojās un nobrieda gaidāmajam mačam," izlases gatavošanos svarīgajai spēlei raksturoja Bičevskis.

Tāpat federācijas prezidents neslēpa, ka izlase spēlei gatavojās zinot, ka tās pretiniece, visticamāk, ieradīsies spēcīgākajā sastāvā. "Puiši spēlēja no sirds, un tās emocijas ir tik daudz, ka ir grūti aprakstīt," priecīgs par sasniegto bija Bičevskis.

Handbola federācijas vadītājs arī nedaudz salīdzināja Latvijas valstsvienību, kas pirms diviem gadiem cīnījās ar Baltkrieviju, kā arī šo izlasi, kas spēja pieveikt Slovēniju. "Es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmā - lai, cik lielisks pirms diviem gadiem bija Dainis Krištopāns, tagad viņš ir vēl lieliskāks. Dainis šobrīd ir vienīgais komandu sporta Čempionu līgas kausa turētājs no Latvijas, kā arī tika izraudzīts šīs līgas Visu zvaigžņu izlasei. Viņa kontā ir neskaitāmi panākumi," savas izlases labās ārējās pozīcijas spēlētāju slavēja federācijas prezidents. "Otrais - mūsu komandas sastāvs teju vai visu kvalifikācijas turnīru ir bijis būtībā nemainīgs. Varbūt dažās spēlēs nebija Dudes un vēl citi, kuri satraumējās, tomēr komanda bija saliedējusies un mentāli krietni stiprāka."

"Šī izlase skaidri parādīja, ka mājās mēs varam uzvarēt ikvienu," Latvijas izlases sniegumu turpināja slavēt Bičevskis. "Uzvarējām ne pa jokam. Arī slovēņi gribēja iegūt šos svarīgos punktus un pārliecinoši uzvarēt grupā, iegūstot vietu pirmajā grozā. Līdz ar to es gribētu teikt, ka pastāvīgais darbs, kas notika visa šī cikla laikā, arī parādīja rezultātu."

Iepriekš minēto spēlētāju saliedētību un komandas garu ne treneris, ne federācija īpaši neveidoja, jo lielākā degsme nāca no pašiem handbolistiem. "Puiši patiešām paši gribēja, tas nebija kāds no malas. Viņi ir augstākā līmeņa profesionāļi un teju vai katrs savā karjerā ir sasniedzis visu, ko vien var sasniegt. Aivis Jurdžs, Ģirts Lilienfelds un Evars Klešniks, tāpat arī citi - viņi savās karjerās ir izdarījuši ļoti daudz. Tāpēc neviens viņiem nevar lūgt vai iedot to gribēšanas sajūtu - izdarīt izlasē to, ko nekad vēl iepriekš sportista karjerās nebija paveikuši," valstsvienības gribasspēku un iekšējo motivāciju aprakstīja Bičevskis.

Federācijas prezidents atzinīgus vārdus veltīja arī izlases vārtsargam Artūram Kuģim. "Šī spēle bija pierādījums, ka viss sākas no aizsardzības. Kuģis aizvadīja zvaigznes cienīgu spēli. Komanda labi nostrādāja aizsardzībā, līdz ar to arī vārtsargs demonstrēja lielisku sniegumu."

Bičevskis arī norādīja, ka, pateicoties labi organizētajai spēlei handbolistu izpildījumā, Krištopāns un arī citi uzbrucēji spēja rezultatīvi izcelties, kaļot pamatus vēsturiskajai uzvarai. "Nevienā brīdī neviens negaidīja uz kādu. Puiši darīja tieši to, kas bija izdomāts, paveicot savu darbiņu. Tāpat šajā sezonā spēlēs pret pārējām izlasēm mums gandrīz vai nebija kritumu - tas ir ļoti svarīgi. Būtībā visās spēlēs un arī šodien spējām demonstrēt stabilu sniegumu, mieru, kā arī spēles plūdumu."

"Šādas īpašības ir raksturīgas vienīgi spēcīgām un nobriedušām komandām. Tas arī bija šis spēks," par uzvaras atslēgu izteicās Bičevskis.

Federācijas prezidents uz gaidāmo Eiropas čempionātu novēlēja izlasei paņemt līdzi šīs komandas mierīgumu. "Jāņem līdzi šī sajūta, ka varam līdzvērtīgi nospēlēt cīņas līdz galam un galotnē pat izraut uzvaru. Tāpat jāsaglabā ticībā, ka mēs to varam, īpaši tik saspringtās galotnēs kā šodien, kad pāris sekundes velkas kā minūtes un bumba slīd ārā no pirkstiem," savu novēlējumu turpmākajās cīņās Latvijas izlasei veltīja federācijas vadītājs.

Kvalifikācijas grupas kopvērtējuma vadībā ar astoņiem punktiem piecās spēlēs atrodas Slovēnija un Latvija, abām iegūstot tiesības spēlēt Eiropas čempionātā. Četrus punktus ieguvusi Nīderlande, kamēr bez punktiem ir Igaunija.

Atlases ciklu Latvija noslēgs svētdien viesos pret Nīderlandi.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Šis kvalifikācijas turnīrs ir plašākais, kāds jebkad noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

2020.gada Eiropas čempionāts notiks Austrijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Latvijas izlase savus pretiniekus uzzinās 28.jūnijā.