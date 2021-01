Latvijas handbola izlases galvenais treneris Veršakos stāsta par gatavošanos mačam pret Itāliju

Latvijas handbola izlase ceturtdien, 7. janvārī, aizvadīs pirmo spēli 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā, kad izbraukumā tiksies ar Itālijas valstsvienību un jau pēc trīs dienām būs atbildes spēle Valmierā, tādējādi kopumā janvārī aizvadot divas šīs kvalifikācijas cikla spēles.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas handbola izlases spēlētāji jau no pagājušā gada beigām dzīvo, tā sauktajā, "burbulī", lai nebūtu apdraudējums saistībā ar Covid-19 vīrusu, kā arī veiksmīgāk varētu sagatavoties tieši šīm spēlēm. Par to kā veicies šajā procesā un gatavību spēlei stāstīja Latvijas handbola izlases galvenais treneris Sandris Veršakovs.

"Esam veiksmīgi nokļuvuši galā. Izbraucām no viesnīcas Latvijā ap 12.00 dienā, bet viesnīcā nokļuvām tikai īsi pirms 21.00. Ceļš sanāca diezgan garš – lidojums, tad kārtējā testēšanās, plus vēl pārbrauciens ar autobusu. Vakar visi atpūtāmies un jau šodien no paša rīta turpinām gatavoties," par došanos uz spēli pret Itāliju komentē Sandris Veršakovs.

Viņš turpina par gatavību šodienas spēlei pret Itāliju: "Mums bija pieejamas divu spēļu video, kur Itālija tikās ar novembrī ar Norvēģiju, kā arī ļoti svaigs video no spēles 28. decembrī, kur itāļi tikās ar Šveici. Esam šo materiālu izanalizējuši ne tikai mēs treneri, bet arī kopā jau ar komandu divas reizes. Šodien turpināsim un būs vēl trešais video treniņš, kas vēl vairāk palīdzēs komandai sagatavoties."

"Kas attiecas uz komandas kopējo nogurumu no tā sauktā "burbuļa", man jāsaka, ka, protams, atstāj zināmu efektu, jo varbūt ne tas, ka dzīvojam "burbulī", bet tieši fakts, ka lielākā daļa spēlētāju nav raduši pie vairākiem treniņiem dienā. Tāpēc jau no sabraukuma otrajā daļā (pēc jaunā gada) pārgājām un taktiskajiem treniņiem un mēģinājām sabalansēt intensitātes. Par fizisko sagatavotību rūpējāmies tieši treniņnometnes pirmajā daļā," stāsta Sandris Veršakovs.

Izlasei šodien gaidāms vēl viens treniņš vēl pirms spēles vakarā un tā kā beidzot izlases sastāvam ir pievienojušies divi ārzemju spēlētāji – Dainis Krištopāns un Uvis Strazdiņš – tad šobrīd galvenais esot iespēlēt tieši šos cilvēkus sastāvā, jo pārējā komanda jau treniņnometnes laikā ir slīpējusi tieši dažādus taktiskos elementus.

"Jā, beidzot komandai pievienojušies arī Dainis un Uvis. Protams, viens treniņš ir stipri par maz, lai šie cilvēki kārtīgi iekļautos, tomēr šodienas treniņš darīsim visu, lai tas izdotos. Īpaši, protams, satraukums ir par to vai Krištopāns spēs viegli saspēlēties ar saspēles vadītāju, piemēram, Ņikitu Pančenko, jo viņi pilnīgi nekad nav spēlējuši kopā, taču ļoti cerams, ka Daiņa pieredze un augstā profesionalitāte ļaus viņam ātri uzķert komandas kopējo ķīmiju un pielāgoties situācijai," par ārzemju spēlētāju pievienošanos stāsta Veršakovs.