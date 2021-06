Latvijas Jātnieku federācija atsāk sacensību sezonu

Pēc gandrīz astoņu mēnešu pārtraukuma Latvijas Jātnieku federācija (LJF) ir atsākusi rīkot jāšanas sporta sacensības. Sestdien un svētdien (26., 27.06.) sporta centrā "Kleisti" norisinājās LJF ieskaites sacensības konkūrā, kurās uzvarēja Ģirts Bricis, informē LJF.

Sacensības konkūrā startēja jātnieki dažādās konkurencēs maršrutos ar šķēršļu augstumu no 60 cm līdz 130 cm. Turnīra galvenajā maršrutā (ātruma, 130 cm, bez ierobežojumiem) uzvaru izcīnīja Ģirts Bricis ar zirgu "Cendrasine" (no Centuryo/Carson ASK) no RJSK "Sport De Lux". Sportistam arī trešā vieta ar zirgu "Wildstar" (no Wilander/Wodan). Otrajā pozīcijā ierindojās Krista Kliesmete ar zirgu "Eisamniek" (no Valentino/Celano) no JJS.

"Latvijas Jātnieku federācija ir gandarīta, ka sacensību sezona ir atsākusies," atzīst LJF prezidents Agris Blaus. "Patīkami, ka šogad audzis jātnieku skaits, īpaši junioru un jauno jātnieku konkurencēs. Mums pievienojušies arī jauni klubi. Tas liecina, ka jāšanas sporta attīstība turpinās. Var redzēt, ka sportisti mājās ir kārtīgi trenējušies, jo, neskatoties uz ieilgušo pauzi, rezultāti ir labi."

"Pa šo laiku Latvijas Jātnieku federācija ir veikusi dažādus renovācijas un remonta darbus Kleistu sporta centrā. Esam jau snieguši atbalstu un vēl papildus tiks piešķirts finansējums daudziem sportistiem, kuri ierobežojumu laikā startēja ārpus mūsu valsts robežām. Ar nepacietību gaidām arī Kristapa Neretnieka startus olimpiskajās spēlēs. Novēlu visiem mūsu sportistiem veiksmīgu turpmāko sacensību sezonu!"

Galvenā maršruta uzvarētājs Ģirts Bricis: "Labi, ka epidemioloģiskā situācija mūsu valstī beidzot atļauj sacensību rīkošanu. Es gan pats tik ļoti izteikti neizjutu garo pauzi, jo piedalījos turnīros Lietuvā un Polijā. Zirgi jūtas labi un ir labā formā. Jācer, ka notiks arī Pasaules kausa Rīgas posms un, ka sacensības turpināsies."

Visi rezultāti atrodami LJF mājaslapā.