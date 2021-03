Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbosies ar Bērnu Slimnīcas fondu

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers un Bērnu Slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa ceturtdien, 4. martā, parakstīja Nodomu protokolu starp abām organizācijām, kas paredz sadarboties projektu izstrādē un īstenošanā, kas ir vērsti uz bērnu un jauniešu gan fiziskās, gan mentālās veselības stiprināšanu.

Kā uzsvēra Bērnu Slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja L.Dambiņa abas organizācijas vieno kopīga ideja – rast un piedāvāt risinājumus sabiedrībai, kā dzīvot veselīgāk un pilnvērtīgāk. "Mūsu līdzšinējā pieredze gan uzklausot jauniešus Pusaudžu resursu centrā, gan fonda ikdienā sniedzot atbalstu bērniem ar dažādām veselības problēmām ļauj profesionāli saskatīt cēloņsakarības starp jauniešu fizisko un mentālo veselību, kā arī identificēt problēmas, kas gaida risinājumus. Latvijas Olimpiskā komiteja daudziem asociējas ar lielo sportu, taču ikdienā tā īsteno vērtīgus projektus, kas vērsti uz bērnu un jauniešu iesaisti un viņu veselības uzlabošanu. Ticu, ka, apvienojot abu organizāciju resursusu un zināšanas, varēsim vēl veiksmīgāk veicināt bērnu un pusaudžu veselību, tāpēc esam nolēmuši sadarboties," sacīja Dambiņa.

Savukārt LOK prezidents Ž.Tikmers atzīmēja, ka ir gandarīts, ka iegūts vēl vienu domubiedrs veselīgā un kustīga dzīvesveida popularizēšanā, īpaši tik svarīgā un jūtīgā auditorijā kā bērni un jaunieši. "Tieši viņi ir visnesagatavotākie patreizējiem ārējiem apstākļiem, kas rada spriedzi, stresu, citreiz nomāktību un depresiju bērnos un jauniešos. Pieaugušo uzdevums ir nevis mēģināt pasargāt savus bērnus no stresa un citām mentālām problēmām, bet gan iemācīt un motivēt tās pārvarēt veselīgā veidā. Savukārt sports ir viena no iespējām kā to izdarīt. Mūsu abu organizāciju pieredze un izvirzītie mērķi ir labs pamats, lai radītu projektus, kas spētu risināt un palīdzēt mūsu sabiedrības jaunajiem cilvēkiem uzlabot psiholoģisko labsajūtu caur aktīvu dzīvesveidu un pilnvērtīgi iekļauties mūsdienīgās pasaules diktētajā ritmā, " pauda Tikmers.