Latvijas pāris iekļūst desmitniekā pasaules junioru čempionātā sporta dejās

Rumānijā notikušajā pasaules čempionātā junioriem (14 līdz 15 gadu vecuma grupā) desmit deju programmā (piecas standartdejas un piecas Latīņamerikas dejas) rīdzinieki Ernests Dimants un Marija Paščenko 34 pāru konkurencē iekļuva pusfināla divpadsmitniekā, kurā ieguva desmito vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF).

Pasaules čempionātā junioriem desmit dejās sacentās 34 pāri no tikpat valstīm. Pirmo gadu junioru II grupā startējušie Ernests Dimants ar Mariju Paščenko ("Daces deju skola") bija apliecinājuši sevi kā vienu no vadošajiem Baltijas pāriem, līdz ar to pamatoti varēja cerēt uz iekļūšanu pusfinālā, ko iepriekšējos divus gadus paveica Artūrs Biele/Marija Kravčuka (desmitā vieta 2018. gadā) un Ņikita Toms/Laura Stūraine (astotā vieta 2017. gadā).

Savā debijā pasaules čempionātā Dimants un Paščenko pārvarēja pirmās divas kārtas un sasniedza savu mērķi, iekļūstot divpadsmitniekā. Lai arī līdz šim labākus rezultātus viņi bija uzrādījuši standartdejās (ST), tomēr čempionātā Latvijas vadošais pāris abās programmās saņēma vienādu vērtējumu.

Pusfinālā viņi apsteidza vāciešus un igauņus un ar iegūto 21 punktu no 90 ieņēma desmito vietu, uzrādot labākos rezultātus no Baltijas valstu pārstāvjiem. Lietuvas pāris palika tieši aiz pusfināla, ieņemot 13. vietu.

Cīņa par uzvaru izvērtās starp Krievijas un Rumānijas pāriem. Lai arī Latīņamerikas (LA) dejās rumāņi uzvarēja sambā un ča-ča-ča, tomēr pārējās trīs LA dejās, kā arī visās piecās ST dejās pirmo vietu ieguva Krievijas pārstāvji Kirils Kurbatovs un Aleksandra Revela-Muroza, kļūstot par pasaules čempioniem. Bronzas medaļas nopelnīja Kazahstānas dejotāji.