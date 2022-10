Latvijas šahists Ņikita Meškovs pirmdien kopā ar Somijas komandu Vammalas "Shakkikerho", aizvadot pirmo maču Eiropas klubu kausa izcīņā šahā, spēlēja neizšķirti pret pasaules čempionu norvēģi Magnusu Kārlsenu.

Meškovs (reitings - 2566) pirmajā mačā, spēlējot ar baltajām figūrām, noslēdza spēli pret Kārlsenu (2856) neizšķirti, liekot čempionam zaudēt trīs ranga punktus.

"Domāju, ka man paveicās ar to, kā Magnuss izvēlējās spēlēt. Es zināju, kā veikt manus gājienus un kā man reaģēt," pēc dueļa teica Latvijas šahists.

Latvijas šahists bija vienīgais no Vammalas komandas, kurš savā cīņā nezaudēja, līdz ar to viņa pārstāvētā vienība piedzīvoja zaudējumu ar 0,5-5,5 pret "Offerspill Chess Club" no Norvēģijas.

Savukārt Latvijas šahiste Dana Reizniece-Ozola (2279) pirmo maču noslēdza neizšķirti pret Pāvelu Tregubovu (2548), taču kopā ar Stokholmas komandu "Wasa" pirmajā duelī atzina Francijas vienības "Clichy-Echcs-92" pārākumu ar 0,5-5,5.

37.Eiropas klubu kauss noslēgsies 9.oktobrī.