Latvijas spēļu izstrādātājs radījis mobilo spēli sadarbībā ar MMA zvaigzni Makgregoru

Latvijas spēļu izstrādātājs "Beetroot Lab" izveidojis mobilo spēli "Dystopia: Contest of Heroes", kas tapusi sadarbībā ar jauktās cīņu mākslas (MMA) zvaigzni Konoru Makgregoru un viņa aģenta pārstāvēto "Paradigm Sports Management", informēja "Beetroot Lab" līdzdibinātājs Dāvis Ziediņš.

Viņš norādīja, ka spēles centrālais elements ir globāli vairāku spēlētāju turnīri, kur "Dystopia: Contest of Heroes" spēlētāji no visas pasaules var sacensties par balvām ne tikai spēlē, bet arī īstām balvām vairāku tūkstošu ASV dolāru vērtībā. Tāpat ikgadējā spēles turnīra uzvarētājs iegūs "Lamborghini" spēkratu un tikšanos ar slaveno MMA cīkstoni.

Ziediņš atzīmēja, ka, balstoties uz 12 mēnešus ilgo spēles publicēšanas procesu, "Dystopia: Contest of Heroes" 24 mēnešu laikā varētu sasniegt 225 miljonu ASV dolāru ieņēmumus un 2022. gada beigās tirgū iegūt apmēram 550 miljonu ASV dolāru vērtību, padarot to par vienu no visu laiku veiksmīgākajām mobilajām stratēģijas spēlēm, kas radītas Eiropā.

Kopējās investīcijas "Dystopia: Contest of Heroes" attīstībā, testēšanā un licencēšanā sasniegušas astoņus miljonus eiro. Lai spēli izveidotu, "Beetroot Lab" sadarbojās ar vairākiem mobilo spēļu industrijas flagmaņiem, tostarp "Machine Zone", "Scopely" un "Playrix".

"Beetroot Lab" kompānija dibināta 2014. gadā Rīgā un tā specializējas mobilo spēļu izveidē "iOS" and "Android" platformās. Vairāk nekā sešu gadu ilgajā pastāvēšanā uzņēmums, kas nodarbina vairāk par 25 cilvēkiem, radījis vairāk par 100 spēlēm.