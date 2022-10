Latvijas sporta deju U-21 pāriem pusfināls un ceturtdaļfināls pasaules čempionātā

Nīderlandes pilsētā Roterdamā notikušajā pasaules čempionātā U-21 grupai 10 dejās (5 Standartdejas+ 5 Latīņamerikas dejas) Latvijas pāri sasniedza pusfinālu un ceturtdaļfinālu. Rīdzinieki Germo Karls Somers un Marija Elizabete Kravčuka izcīnīja dalīto 9.-10.vietu, bet rīdzinieki Ernests Aksels Dimants un Marija Paščenko ieguva 21.vietu 47 pāru konkurencē, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Čempionātu uzsāka 47 pāri no vairāk nekā 20 valstīm. U21 grupā sacenšas 16-18 g. veci jauniešu grupas pārstāvji un 19-20 gadus veci pieaugušo grupas dejotāji. Atšķirībā no citām grupām U-21 nav ierobežots pāru skaits no katras valsts. Latvija Roterdamā bija pārstāvēta ar trim pāriem.

Vislabāk nostartēja pirmo gadu pieaugušo grupā startējošie Germo Karls Somers un Marija Elizabete Kravčuka. Savā pirmajā kopīgajā pasaules čempionātā Somers ar Kravčuku sasniedza pusfināla divpadsmitnieku, kur uzrādīja dalītu 9.-10.rezultātu ar Čehijas pāri.

Jauniešu grupas pārstāvji Dimants ar Paščenko iekļuva ceturtdaļfinālā, kur ierastā 24-nieka vietā varēja redzēt 33 pārus. Ernests ar Mariju vairāk punktus nopelnīja savā spēcīgākajā programmā Standartdejās (ST) un tāpat bija labāko 24 vidū ar iegūto 21.vietu. Tikmēr jauniešiem rīdzinieki Aleksejam Gutenko un Dana Kristiānai Jerumānei pietrūka pāris punktu, lai pārvarētu pirmo kārtu, ieņemot 36.vietu.

Par čempioniem pārliecinoši kļuva Rumānijas pāris Kosmins Lupoaie un Alesia Joana Morariu, kuri pirms nedēļās ieguva pasaules čempionu titulu U21 grupā ST dejās. Toties pārējie pieci fināla pāri ļoti līdzīgi cīnījās par atlikušajām divām godalgotajām vietām. Nedaudz veiksmīgāki izrādījās Izraēlas dejotāji, kuri par punktu apsteidza divus tuvākos sekotājus. Ar vienādu punktu skaitu tomēr bronzas medaļas ieguva itāļi, bet ukraiņiem nācās samierināties ar 4.vietu. Punkts līdz bronzai un divi līdz sudrabam pietrūka lietuviešiem Laurinam Makarovam un Kotrinai Ambrazevičiutei, kuriem 5.vieta. Fināla sešinieku noslēdza poļi.