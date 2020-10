Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā apmācīs arī badmintona trenerus

Latvijas Badmintona federācija un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 19.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu, lai sekmētu profesionālās bakalaura un maģistra studiju programmas "Badmintona vecākais treneris" un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Badmintona treneris" kvalifikācijas apguvi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Treneru nodaļas vadītāja, asociētā profesore Antra Gulbe precizē, ka šobrīd Latvijas Spora pedagoģijas akadēmijā mācas četri potenciālie badmintona treneri, tai skaitā Jekaterina Romanova, Ieva Gailīte, Līga Brence un Amanda Azarova.

"Latvijas Badmintona federācija ir ieinteresēta, lai šīs studentes iegūtu pēc iespējas pilnīgāku un sistematizētu zināšanu kopumu, kāds nepieciešams badmintona treneriem. Mums visiem ir svarīgi, ka jaunie treneri, beidzot augstskolu, ir zināšanām bagātāki par šobrīd strādājošiem. Mēs esam ieinteresēti, ka pieaug interese potenciāliem studentiem mācīties par badmintona treneri šajā augstskolā," sadarbības nepieciešamību rezumē Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors, profesors Juris Grants pauž gandarījumu, ka Latvijas Badmintona federācijas speciālisti tiks iesaistīti akadēmiskajā darbā, daloties savā pieredzē un zināšanās ar topošajiem kolēģiem. "Esmu pārliecināts, ka šis būs veiksmīgs sadarbības turpinājums, kas sniegs iespēju studējošajiem apgūt inovatīvas zināšanas badmintonā. Papildinot akadēmiskās zināšanas ar nākotnes darbam pietuvinātu praksi, sporta sabiedrība iegūs labus profesionāļus. Šodien sperts vēl viens solis, lai mūsu studenti strādātu roku rokā ar darba devējiem," norādīja Juris Grants.

Pirms sadarbības līguma parakstīšanas, Latvijas Badmintona federācija sazinājās ar Pasaules Badmintona federāciju, lai vienotos par iespēju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju procesā izmantot mācību tiešsaistes materiālus, kuru veidoti sadarbībā ar Pasaules Sporta akadēmiju. Ir saņēmta atļauja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā izmantot "The BWF Shuttle Time University Course" moduli. Savukārt profesionālajā bakalaura studiju programmā varēs izmantot "The BWF Coach Education Level 1" moduli, bet maģistra studiju programmā "The BWF Coach Education Level 2" moduli.

Latvijas Badmintona federācija kā pārstāvi un koordinatoru ir apstiprinājusi Kristapu Pilveri, kurš ir Pasaules Badmintona federācijas sertificēts eksperts "Shuttle Time" un "BWF Coach Education" programmās. Kristaps Pilveris darbosies kā koordinators programmas apguvei.

"Kā nākamais sadarbības solis būtu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akreditācija Pasaules Badmintona federācijas programmas "The Shuttle Time University Course" zelta vai sudraba līmenī. Šādas augstskolas šobrīd Pasaulē ir tikai 33, bet Eiropā tikai 6, tai skaitā Universität Vechta (Vācija), Cardiff Metropolitan University (Velsa), HEP/PH Fribourg, ETH Zurich, University of Bern, University of Basel (Šveice). Ņemot vērā to, ka programma "The Shuttle Time University Course" tiek īstenota sadarbībā ar nacionālo federāciju, kā arī programmas īstenošanā ir iesaistīts Pasaules Badmintona federācijas speciālists, tāpēc Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija varētu kā pirmā no Eiropas pretendēt uz Zelta sertifikātu," skaidro Kristaps Pilveris.

"Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mums ir pieejamas šādas Pasaules Badmintona federācijas un Pasaules Sporta Akadēmijas kopīgi izstrādātās mācību programmas. Tas ļoti atvieglo sadarbību ar skolām, augstskolām, kā arī treneriem un sporta skolotājiem. Šīs programmas ir pārbaudītas jau vairāk nekā 130 valstīs. Tas ir unikāls produkts, kas palīdz vienlaicīgi visā pasaulē vienādi augstā līmenī un vienādi visiem saprotamā veidā attīstīt badmintonu," stāsta Kristaps Pilveris.