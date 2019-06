Lietuvas kanoe airētājs dopinga skandālā zaudējis Londonas olimpisko spēļu sudrabu

Lietuviešu kanoe airētājs Jevgēņijs Šuklins, kurš 2012.gada Londonas Olimpiādē izcīnīja sudraba godalgu, dopinga skandāla dēļ zaudējis gūto medaļu.

Šuklins, kuram ir 33 gadi, Londonā guva sudrabu vieninieku 200 metru sacensībās, bet pēc atkārtotu pārbaužu veikšanas viņa nodotajās analīzēs viņam piespriesta diskvalifikācija un atņemta medaļa.

Lietuvas airētāja organismā tika atrasta aizliektā viela turinabols.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) līdz ar to Šuklinu sodījusi antidopinga noteikumu pārkāpumā. Tāpēc pie sudraba tagad tiks Londonā bronzu guvušais krievs Ivans Štiļs, kamēr uz trešo vietu no ceturtās pacelsies Alfonso Benavidess no Spānijas.

Pats airētājs pirms tam medijiem pastāstīja, ka viņam galvenais bija sasniegt savu mērķi - izcīnīt olimpisko medaļu. "Savu mērķi es sasniedzu un izcīnīju medaļu. Pati godalga man nav svarīga, jo pēc Olimpiādes es tāpat to varēju paturēt vien divas reizes," sacīja Šuklins.

Pats Šuklins iepriekš noliedzis jebkādu saistību ar dopingu.

Lietuvietis savu karjeru noslēdza 2016.gadā.