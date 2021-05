LOK izsludina pieteikšanos jau astotajai projekta 'Sporto visa klase' sezonai

Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) ir izsludinājusi pieteikšanos jaunajai projekta "Sporto visa klase (SVK)" sezonai. Turklāt jaunajā, nu jau astotajā sezonā visas SVK dalībnieces – izglītības iestādes tiks iekļautas Latvijas Olimpiskās komitejas un VAS "Latvijas Loto" kopīgā sadarbības projektā, kam ir noteikts sabiedriskā labuma mērķis – sniegt finansiālu atbalstu sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, vidū, ziņo LOK.

Projekta ietvaros katru nedēļu, sākot no 2021. gada oktobra, ar valsts mēroga izlozes starpniecību tiks noteikta viena skola no tām izglītības iestādēm, kuras piedalās projektā "Sporto visa klase", iegūstot tiesības saņemt finansējumu 5000 eiro apmērā. Finansējums tiks piešķirts no VAS "Latvijas Loto" valsts budžetā iemaksātajām dividendēm, klajā nākot divām loterijām – "Sporta loterija" un interaktīvā izloze "Sporto visi!".

Iegūto finansējumu skolas varēs izmantot pēc saviem ieskatiem kādam no sekojošiem mērķiem – sporta infrastruktūras uzlabošana; ekipējuma un inventāra iegāde; pedagogu, treneru vai citu speciālistu atalgojums. Turklāt katra mācību gada izskaņā LOK un Latvijas Loto sadarbības ietvaros tiks organizēta jauniešu nometne "Personības akadēmija", kurā katru gadu būs iespēja piedalīties 50 labākajiem projekta "Sporto visa klase" dalībniekiem.

LOK prezidents Žoržs Tikmers atzīmē:" Šajā sezonā projekts "Sporto visa klase" ir ieguvis svarīgu domubiedru un atbalstītāju – valsts akciju sabiedrību "Latvijas Loto". Šī partnerība projektam piešķir nacionālu mērogu, vienlaikus novērtējot septiņu gadu laikā paveikto jauniešu veselības nostiprināšanā. Sadarbības rezultātā katru gadu 50 labākie projekta "Sporto visa klase" dalībnieki no visas Latvijas varēs piedalīties jauniešu vasaras nometnē "Personības akadēmija", savukārt 52 izglītības iestādes iegūs nozīmīgu papildus finansējumu sporta dzīves atbalstam."

"Latvijas Loto" valdes priekšsēdētāja Maija Kubli uzsver: "Mēs esam pārliecināti, ka šī sadarbība ļaus turpināt visai Latvijai svarīgu projektu attīstību. Gan Eiropā, gan visā pasaulē tā ir ierasta prakse, kad daļa no valsts loterijas piesaistītajiem līdzekļiem tiek izmaksāta laimestos, bet daļa nonāk valsts budžetā un tiek novirzīta sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai. Viens no šādiem projektiem, Simtgades loterija, ir kļuvis ļoti populārs un tautā mīlēts – šādā veidā Latvijas iedzīvotāji atbalsta mūsu māksliniekus, un – kas ne mazāk svarīgi – arī izcilākos vidusskolu absolventus, kuri saņem stipendijas."

"Arī turpmāk mēs strādāsim pie līdzīgām iniciatīvām, lai palīdzētu vākt līdzekļus labiem mērķiem; ar jauno projektu – bērnu un jauniešu sportam un aktīvam dzīvesveidam. Mums ir prieks, ka nākamos projektus varēsim īstenot kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju."

Programma "Sporto visa klase" paredz iesaistīto skolu 3., 4., 5. un 6. klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus divas vai trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un sporta veidu federāciju izstrādātu metodisko materiālu. 3., 4., 5. un 6. klasēm programma paredz divas vai trīs nodarbības – vispārējā fiziskā sagatavotība, futbola iemaņu apguve, kā arī peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā vai nodarbība džudo vai nodarbība pieskārienregbijā (3. un 4. klasēm).

Savukārt 2. klasēm programmā iekļautas divas vai trīs fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā – vispārējā fiziskā sagatavotība, spēles un rotaļas, kā arī peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā vai nodarbība džudo vai nodarbība pieskārienregbijā.

Šajā sezonā programmas "Sporto visa klase" ietvaros tiks organizēta tiešsaistes konference dalībniekiem un citiem interesentiem. Arī "Sporto visa klase" programmas atklāšana šajā mācību gadā notiks visiem kopā esot tiešsaistē.

Pieteikumu programmai "Sporto visa klase", izglītības iestādei jānosūta līdz 2021. gada 11. jūnijam uz adresi – sportovisaklase@olimpiade.lv.

Programma "Sporto visa klase" radīta 2013. gadā ar mērķi 2. – 6. klašu grupām mērķtiecīgi uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu sekmes mācībās. Tā ir iespēja izzināt dažādus sporta veidus, kā arī stiprināt izpratni par kopīga rezultāta sasniegšanu kā vienotai komandai.

Programmā "Sporto visa klase" 7. sezonā jeb 2020./2021. mācību gadā piedalījās 7200 bērnu no 320 klasēm un 65 Latvijas pašvaldībām.

Programmas "Sporto visa klase" oficiālā mājaslapa internetā: www.sportovisaklase.olimpiade.lv.