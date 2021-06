LOK noraida svarcēlāja Koževņikova pārmetumus par viņa pozīcijas neuzklausīšanu

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) noraida svarcēlāja Vadima Koževņikova pārmetumus par to, ka tā, pēc sportista teiktā, bijusi viena no organizācijām, kas neuzklausījusi viņa pozīciju konfliktā ar Latvijas Svarcelšanas federāciju (LSF).

Jau ziņots, ka LSF par neētisku rīcību un disciplīnas pārkāpumiem no 1.maija uz vienu gadu diskvalificējusi svarcēlāju Koževņikovu. Savukārt pats sportists norāda uz to, ka federācija nevēlas risināt konfliktu, un pauž sašutumu, ka nesaņem aizstāvību no organizācijām, kurām vajadzētu aizsargāt atlētu tiesības.

Sportista paziņojumā pieminētās iestādes ir LSF, LOK un citas "augstākās institūcijas".

Olimpiskā komiteja atspēko sportista teikto, publicējot divus LOK Ētikas komisijas protokolus, kuros redzams, ka lieta skatīta 29.aprīlī un 13.maijā. Otrajā no tām Ētikas komisija konstatējusi, ka LSF un Koževņikova domstarpību izvērtēšana pēc būtības pārsniedz komisijas kompetenci, aicinot tās risināt likumdošanā paredzētajā veidā.

Ētikas komisija arī vērsa uzmanību uz nekvalitatīvu komunikāciju starp LSF vadību un sportistu, kas radīja priekšnoteikumus domstarpībām. Tāpat komisija aicināja LSF pilnveidot komunikāciju ar visiem sportistiem neatkarīgi no viņu statusa.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, LOK arī esot sniegusi palīdzību sportistam, lai viņš šajā pavasarī varētu piedalīties Eiropas čempionātā.

Lēmums par diskvalifikāciju tika pieņemts biedrības "Latvijas Svarcelšanas federācija" 1.maija valdes sēdē.

LSF vēsta, ka Koževņikovs atteicās trenēties izlases galvenā trenera Eduarda Andruškēviča vadībā un izvēlējās turpināt savas sportista gaitas kā individuālais sportists. Federācija atbalstījusi viņa izvēli, kā arī sniegusi sportistam finansiālu atbalstu saskaņā ar noslēgto līgumu.

LSF norāda, ka nepietiekamas komunikācijas rezultātā Koževņikovs netika laicīgi pieteikts dalībai Eiropas čempionātā, par ko svarcēlājs vainojis federāciju. Savukārt LSF skaidro, ka sportists neesot informējis federāciju par saviem sacensību plāniem.

"Vadims Koževņikovs savos sociālo tīklu kontos publicējis izsmejošu video, kurā visiem saprotams, ka attēlots viņa bijušais treneris. Federācijas valde uzskata, ka šāda sportista rīcība nav pieņemama," teikts LSF paziņojumā.

Tikmēr pats sportists sociālajā vietnē "Facebook" raksta, ka viņa patreizējais treneris sazinājies ar LSF, lai noskaidrotu, vai federācija grasās atcelt Koževņikovam piemēroto diskvalifikāciju. Uz to federācija atbildējusi, ka, ja sportists turpinās publicēt aizvainojošu informāciju, viņš saņems vēl bargāku diskvalifikāciju. Tāpat federācija esot norādījusi, ka Koževņikovs drīkst trenēties tikai tās paspārnē.

Pēc Koževņikova rakstītā, sportists esot centies atrisināt konfliktu mierīgi un bez publiskiem paziņojumiem, lai pasargātu citus svarcēlājus.

Koževņikovs aprīlī Eiropas čempionātā svarcelšanā svara kategorijā līdz 96 kilogramiem ierindojās desmitajā vietā. 2018.gadā viņš kontinenta meistarsacīkstēs bija ceturtais, taču pēc Lietuvas sportista diskvalifikācijas ieguva bronzu.