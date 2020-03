LOV ārste skaidro situāciju par olimpiešiem 'Covid-19' krīzes laikā

Koronavīrusa izraisītā slimība "Covid-19" viesusi korekcijas Latvijas vadošo sportistu treniņos un sagatavošanās procesā, kā arī joprojām valda liela neskaidrība par Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Portāls "Delfi" visas dienas garumā piedāvā speciālo teksta tiešraidi par "Covid-19" ietekmi uz sabiedriskajiem pasākumiem, tajā skaitā sporta, un šo teksta tiešraidi var lasīt ŠEIT

Kā portālu "Delfi" informēja Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) pārstāvji, Latvijas vadošie sportisti ir veseli, kā arī visi ir instruēti par rīcību šajā laikā

"Galvenās izmaiņas ir saistītas ar to, ka notiek sacensību atcelšana. Līdz ar to sportistiem nav iespēju izpildīt kritērijus un normatīvus. Šobrīd ir atceltas aptuveni 80% sacensību. Izņēmumu ir maz, piemēram, Krievijā vēl dažas sacensības notiek, bet tas uzskatāms par izņēmumu, nevis likumsakarību, jo, kā jau minēju, lielākā daļa sacensību tiek atcelta un nav zināms, kādas būs iespējas sportistiem kvalificēties olimpiādei," saka LOV galvenā ārste Līga Cīrule. "Īpaši gribu izcelt to, ka Slovākijā tika atceltas soļošanas sacensības. Mūsējie speciāli gatavojās šīm sacensībām, bet diemžēl tās nenotiek. Turklāt visi ir neziņā par to, kad, kur un vai būs iespējas kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Vēl kā nozīmīgas sacensības, kas tika atceltas, jāmin trīs reiz trīs basketbols, kas bija paredzētas Indijā. Arī šīm sacensībām mēs īpaši gatavojāmies, bet tās tika atceltas."

"Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka sportists nevar visu laiku sēdēt uz dīvāna - viņam ir jāgatavojas. Īpaši gribu uzsvērt, ka ir jāgatavojas tieši sacensību brīdim, jo tāda vispārēja maksimālā sagatavošanās nepārtraukti nav iespējama. Sportistam ir jāgatavojas tieši uz konkrētām sacensībām. Šo es gribētu minēt kā lielāko problēmu mūsu sportistiem saistībā ar jauno korona vīrusu," uz sportistu lielākajiem izaicinājumiem norāda Cīrule.

LOV galvenā ārste norāda, ka visi sportisti ir veseli. "Mēs viņus izglītojam visādos veidos, apgādājam ar dezinfekcijas līdzekļiem, mācām, kā lidot un kā rīkoties, mājas lapā esam ievietojuši informāciju. "

"Kā vēl viens aspekts jāmin tas, ka ir zaudēti finanšu līdzekļi, jo biļetes lidojumiem jau ir nopirktas un naudu neatmaksā atpakaļ tādēļ, ka lidojuma atcelšana tiek atzīta par nepārvaramas varas ietekmi. Situācija ir komplicēta, turklāt nevis tādēļ, ka sportisti slimotu vai saskartos ar veselības problēmām, bet dēļ tā, ka brūk pati sistēma," piebilst Cīrule.

Šovasar Tokijā plānotas XXXII olimpiskās spēles, kas ir četrgades lielākais sporta forums. Olimpiskās spēļu atklāšana paredzēta 24. jūlijā un pagaidām nav ziņots par sacensību izmaiņām saistībā ar "Covid-19" izplatību.