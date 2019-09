Meklēs iespēju Latvijas burātājiem piedalīties pasaules prestižākajā un sarežģītākajā regatē

ēc jūlijā parakstītā sadarbības memoranda starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jahtu savienību prezidentiem, septembrī pirmo reizi tikās brīvprātīga darba grupa, kas turpmāk meklēs iespējas nodrošināt arī pārstāvjiem no Latvijas iespēju piedalīties pasaules prestižākajās okeāna burāšanas sacensībās – "The Ocean Race".

Vasaras vidū parakstītais dokuments paredz turpmāku sadarbību starp Baltijas valstīm, īstenojot"Team Baltic Ocean Race" projektu. Tā ietvaros tiks nodrošināta kaimiņvalstu labākajiem burātājiem iespēja piedalīties vienā no sarežģītākajām regatēm un pārstāvēt reģionu 2021.gada pasaules līmeņa burāšanas notikumā, burājot apkārt pasaulei deviņus mēnešus.

Pie pašmāju saruna galda sēdušies Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) valdes priekšsēdētājs Ansis Dāle, septiņi Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) dibinātāji – Valters Romans, Silards Kamergrauzis, Kristīne Kanska, Jānis Norde, Kārlis Straubergs, Inese Saliņa un Ilona Skorobogatova, kā arī idejas atbalstītājs Normans Penke, kuri gatavi uzsākt ceļu uz projekta mērķa sasniegšanu.

"Šobrīd esam sākuma fāzē, kad, pirms runāt par detaļām, sākotnēji būtu nepieciešams vispār apzināt iespējas piesaistīt finansējumu Baltijas komandai. Ir aprēķināta kopējā summa, kas nepieciešama šī projekta veiksmīgai īstenošanai un tā nav maza. Ir nepieciešami 10 -12 miljoni eiro," komentāru sniedz LZS priekšsēdētājs A.Dāle. Viņš arī norāda, ka brīvprātīgi izveidotā darba grupa šobrīd par primāro uzdevumu ir izvirzījusi tieši finanšu piesaistes iespēju apzināšanu gan no pašmāju, gan no starptautiskiem uzņēmumiem, kuri ne tikai novērtētu iespēju iegūt globālu atpazīstamību savam zīmolam, bet arī viedi varētu izmantot vērtības, par kurām iestājas pasaules mēroga regate "The Ocean Race", atbalstot burāšanu kā vienu no dabai draudzīgākajiem sporta veidiem.

LJBA valdes locekle K.Kanska, kas vienlaikus ir piekritusi kļūt par šī projekta koordinatori Latvijā, dalās ar izveidotās darba grupas pirmajā tikšanās reizē pārrunāto un secīgiem turpmākiem uzdevumiem: "Lai objektīvi varētu novērtēt finansējuma piesaistes iespējas, turpmāk būtu nepieciešams strādāt tieši pie iespējamo atbalstītāju uzrunāšanas un sadarbības piedāvājuma izveidošanas kopā ar lietuviešiem un igauņiem." Viņa arī norāda, ka patlaban ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, tomēr tikai aktīvāk komunicējot ar kaimiņvalstu partneriem, būs iespējams nonākt pie atbildēm un provizoriskiem kopsaucējiem par to, kā būtu iespējams vienoti īstenot šo projektu un ar kādiem nosacījumiem.

Kā iepriekš skaidroja LZS pārstāvis A.Dāle, Baltijas komandas izveide būs liels lēciens uz priekšu tāljūru sporta burāšanā mūsu reģiona valstīm, jo tā pavērs iespēju nest ne tikai Baltijas, bet arī Latvijas vārdu vienā no prestižākajiem burāšanas notikumiem pasaulē – "The Ocean Race". Šādi līdz ar kaimiņvalstīm arī Latvijai būs iespēja pieteikt sevi starptautiskā arēnā kā jūras tradīcijām bagātu reģionu. Turklāt projekts piedāvās iespēju piedalīties ne tikai mūsu valsts līdz šim sevi pierādījušiem burātajiem, bet viens no obligātiem nosacījumiem ir komandās piesaistīt burātājus jauniešus un sievietes, jo "The Ocean Race" iestājas par vienotām iespējām ikviena un apliecina, ka burāšana ir visiem pieejams sporta veids.

"Volvo Ocean 65" klases jahtu, ar kuru Baltijas komanda piedalīsies sacensībās, pērn iegādājās Lietuvas partneri, kas ir arī šīs idejas iniciatori. Lietuvas jahtai "Volvo Ocean 65" ir dots nosaukums "Ambersail - II" un tā ir viena no 2014./2015. gada okeāna sacensībām "Volvo Ocean Race" speciāli projektētajām jahtām. Iepriekš "Ambersail II" piederēja Zviedrijas komandai SCA. Šobrīd pasaulē ir kopā astoņas šī projekta laivas.

Slavenā burāšanas regate visā pasaulē ir pazīstama kopš 1973.gada. Iepriekš, no 2001. līdz 2019. gadam tā bija plašāk zināma tieši kā "Volvo Ocean Race" regate, bet vēl iepriekš kā "Whitbread Round the World Race" (no 1973. līdz 2001.gadam). Sacensības apkārt pasaulei notiek reizi trīs gados un regates maršruts aptver teju visus pasaules okeānus. Kopā sacensību komandas deviņos mēnešos mēro vairāk nekā 39 000 jūras jūdzes jeb 72 000 kilometrus un tas ir uzskatāmas par vienu no profesionālākajiem un sarežģītākajiem burāšanas notikumiem pasaulē, kas, analoģijai ar citiem sporta veidiem, būtu pielīdzināmas prestižai Formula 1.

Nākamā The Ocean Race regate notiks 2021.gadā, kad visas komandas startēs no Alikantes ostas, Spānijā. Tālāk visas sacensību jahtas dosies apkārt pasaulei, piestājot dažādos kontinentos aptuveni deviņās ostās. Finišs tiek plānots 2022.gada vasarā Eiropā, tomēr precīzāka vieta tiks paziņota pēc tam, kad būs zināmas visas sacensībām pieteiktās komandas.

Ierasti regate apmeklē arī visas dalībnieku komandu ostas. Tāpēc Baltijas valstu burātāji īpaši gaida grandiozo burāšanas notikumu pirmo reizi piestājam arī Baltijas valstu piekrastē.

Reizi trīs gados The Ocean Race piesaista globālu interesi un starptautisku mediju uzmanību. Turklāt sacensību līdzjutējiem vienmēr ir iespēja sekot ne tikai regatei oficiālajā notikuma mājaslapā www.theoceanrace.com, bet arī pašiem piedalīties virtuālajā regatē. Tāpat visi regates atbalstītāji un fani ir aicināti piedalīties burāšanas pasākumos, kas notiek sacensību nometnēs katrā ostā.