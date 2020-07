Nedēļas nogalē risināsies 'Vaidavas triatlons'

Jau šo sestdien, 4. jūlijā Kocēnu novada Vaidavā norisināsies Latvijas kausa otrais posms triatlonā tradicionālais "Vaidavas triatlons". Atkarībā no vecuma grupas un sagatavotības līmeņa būs pieejamas vairākas distances, tostarp bērniem, kā arī olimpiskā jeb Vaidavas Standarta "Garmin" distance (1,5 km + 40 km + 10 km).

"Man ir liels prieks, ka jūlija pirmajā nedēļas nogalē ir iespējams rīkot Latvijas kausa otro posmu triatlonā. Lai gan pirms tam ir norisinājušies mazāka mēroga "mači" un pirmais Latvijas kausa posms Daugavpilī, saskaņā ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, sestdien varēsim tikties plašākā pulkā. Protams, ka sportisti pēc sacensībām ir noilgojušies – to parāda arī aktīvā dalībnieku reģistrēšanās. Ūdens temperatūra arī ir "vasarīga", un esmu pārliecināts, ka sestdien aizvadīsim aktīvu dienu kā pašu jaunāko, tā jau profesionālo sportistu rindās, kas spēkiem mērosies pēcpusdienā."

Paredzams, ka spraigas cīņas norisināsies Olimpiskajā distancē, tāpēc ievērojot visus drošības noteikumus, aicinu arī atbalstītājus doties sestdien uz Vaidavu, un atbalstīt sportistus, kuri, cita starpā, cīnīsies arī par iespēju saņemt vērtīgas balvas, tostarp triatlona viedpulksteņus, kas palīdzēs turpmākās treniņu gaitās," stāsta Latvijas Triatlona federācijas prezidents Aigars Strauss.

Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 10.00, un no plkst. 11.30 norisināsies starti sekojošajās distancēs: (peldēšana 0,1 km + riteņbraukšana 5 km + skriešana 1 km); (0,2 + 10 + 2); (0,4 + 20 + 4). Arī bērniem būs iespēja izmēģināt spēkus simboliskā triatlona distancē. Plkst. 13.30 sportisti startēs Olimpiskajā "Garmin" distancē: 1,5 + 40 + 10. Savukārt, apbalvošana norisināsies no aptuveni plkst. 14.30.

"Vaidavas triatlons" sadarbībā ar pašvaldību šogad ieviesta jauna grupa "Pirmais Triatlons Kocēni", lai iedrošinātu interesentus izmēģināt savus spēkus simboliskajā triatlona distancē. Šajā grupā piedalīties aicināts ikviens, kurš sasniedzis 13 gadu vecumu, un dalībniekam jāapliecina, ka nav iepriekš startējis triatlona sacensībās pasaulē.

Organizatori lūdz sacensību dalībniekus reģistrēties laikus, to būs iespējams veikt arī klātienē sacensību dienā no plkst. 8.30.