Neilands finišē 87. vietā 'Cro Race' trešajā posmā

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no "Israel Start-Up Nation" komandas ceturtdien ieņēma 87.vietu Horvātijā notiekošā sešu dienu velobrauciena "Cro Race" (UCI kat.2.1) trešajā posmā.

Ceturtdien riteņbraucēji veica 167 kilometrus garu distanci ar vienu otrās un vienu pirmās kategorijas kāpumu distances beigu daļā.

Arī šajā posmā uzvarētājs tika noskaidrots lielās grupas finiša spurtā, kur nepārspēts palika "Bingoal Pauwels Sauces WB" komandas braucējs no Beļģijas Milans Mentens, kurš apsteidza nīderlandieti Miku van Deiku no "Jumbo-Visma" vienības un norvēģi Annešu Skārsetu no "Uno-X".

Neilands finišēja vienā no atpalicēju grupām, posma uzvarētājam zaudēdams sešas minūtes un 21 sekundi, un ieņēma 87.vietu 131 startējušā braucēja konkurencē.

Mentens izvirzījies par līderi arī kopvērtējumā, par trim sekundēm apsteidzot Skārsetu un par sešām - van Deiku.

"Cro Race" sešu dienu sacensības noslēgsies svētdien. Neilandam šīs ir pirmās sacensības pēc svētdien notikušā pasaules čempionāta grupas brauciena, kurā viņš izstājās.