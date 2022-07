Neretnieks iegūst bronzu Rīgas pasaules kausa posma 'Grand Prix' maršrutā

Latvijas konkūrists Kristaps Neretnieks svētdien izcīnīja trešo vietu Centrāleiropas līgas Pasaules kausa (PK) Rīgas posmā "Grand Prix" maršrutā, vēsta Latvijas Jātnieku federācija (LJF).

Sacensību galvenajā maršrutā jeb "Grand Prix" sportistiem ar zirgiem bija jāpārvar no 140 līdz 160 centimetrus augsti šķēršļi. Šajā maršrutā, kurā sportisti cīnījās arī par PK fināla un 2023.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas punktiem, un kopā startēja pieci Latvijas jātnieki - Neretnieks, Aleksandrs Šakurovs, Anna Arhipova, Aigars Bregže, Sabīne Siliņa.

Distanci bez soda punktiem veica pieci dueti, starp kuriem bija arī Neretnieks, un kuri kvalificējās saīsinātajai distancei - pārlēkšanai.

"Grand Prix" maršrutā uzvaru izcīnīja Saūda Arābijas pārstāvis Abdullahs Alšarbatlijs ar zirgu "Vintadge De La Roque". Neretnieks ar "Valour" ieņēma trešo vietu, bet ar "Grabiel PKZ" viņš ierindojās astotajā pozīcijā.

Sešus un septiņus gadus jauno zirgu maršrutā ar 125-130 centimetrus augstiem šķēršļiem uz goda pjedestāla kāpa trīs Igaunijas pārstāvji. Labākais no Latvijas bija Neretnieks ar sešgadīgo "Quandar Cece", izcīnot sesto vietu. Vēl šajā maršrutā no Latvijas sportistiem sacentās arī Ģirts Bricis un Siliņa.

Vidējā apļa maršrutā ar 135 centimetrus augstiem šķēršļiem ar pārlēkšanu ceturto vietu izcīnīja Andis Vārna ar zirgu "Carloni", pārlēkšanu veicot bez kļūdām 49,48 sekundēs. Annai Arhipovai ar zirgu "Liviana" šajā ieskaitē izdevās ieņemt septīto vietu.

Mazajā aplī, kurā bija 125 centimetrus augsti šķēršļi ar pārlēkšanu, labākā no Latvijas bija Odrija Roberta Brālēna ar zirgu "Bring It On", veicot maršrutu bez soda punktiem 38,43 sekundēs un izcīnot otro vietu. Brālēna no līderes, somietes Rosas Kuivalainenes, atpalika vien 1,57 sekundes.

Ceturtajā vietā mazajā aplī ierindojās Annija Elīza Stabiņa ar zirgu "Cavalier", piekto vietu ieņēma Annija Čakstiņa ar "Chikita", bet sestajā un septītajā pozīcijā Ģirts Bricis ar "Laquino W" un Līva Dreimane ar "Picasso".