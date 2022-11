Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 4. līdz 6. novembrim, Kalifornijā norisinājās vienas no ASV vadošajām brīvā stila skrituļslidošanas sacensībām "Blading Cup 2022". Rīdzinieks Nils Jansons uzvarēja ielu disciplīnas profesionāļu grupā, bet Toms Slukins ar debiju ASV ieguva otro vietu atvērtajā grupā.

"Blading Cup" ir viens no pasaulē vadošajiem brīvā stila skrituļslidošanas festivāliem, ko rīko leģendāras jomas personības un kas norisinājās 13. reizi. Uz šo pasākumu bija sabraukuši 300 sportisti no vairāk nekā 20 valstīm, kā arī industrijas personības un skrituļslidošanas mediji. Papildus dažādu disciplīnu un grupu sacensībām, norisinājās arī kultūras programma ar filmu pirmizrādēm un jaunāko produktu prezentācijām no vairāk nekā 30 zīmoliem. Gada sākumā, šo sacensību pavasara versijā, Nils Jansons profesionāļu grupā izcīnīja 3. vietu. Pateicoties regulāriem treniņiem Rīgas skeitparkos un vairākās nometnēs, šoreiz izdevās uzvarēt, aiz sevis atstājot Džeju Jūnu (Jay Yoon) no Dienvidkorejas un Dominiku Brūsu (Dominic Bruce) no Lielbritānijas.

Tomam Slukinam šī bija pirmā pieredze ASV, tāpēc otrā vieta atvērtajā grupā ir izcils sasniegums. Dalība šāda mēroga sacensībās ir labs veids, kā sevi parādīt industrijai.

Kalifornijā Nils Jansons atklāja savu jaunāko apģērbu līniju "Magic Boots", kas prezentē Nila 20 gadus uz skrituļslidām un iezīmē nākamos soļus. Kolekcija tapusi sadarbībā ar fotogrāfu Kasparu Alksni un grafikas dizaineri Jāni Zālīti, kurš ir dizaina autors vairākiem Nila skrituļslidu modeļiem un citiem produktiem. Šis ir viens no veidiem, kā sportisti var rast līdzekļus, lai turpinātu slidot un radīt jaunus projektus.

Nils Jansons: "Liels prieks, ka sacensībās izdevās viss iecerētais. Fināla pēdējo triku sanāca piezemēt ar trešo mēģinājumu. Tas bija emocijām bagāts brīdis, jo bija milzīgs skatītāju atbalsts. Tālāk dodos uz nākamajām sacensībām Dalasā, pirms kurām piedalīšos vienas dienas meistarklasē, trenēšu jauniešus un dalīšos savā pieredzē. Plānoju apciemot māsu Floridā. Tā kā šovasar apprecējos, cerams būs laiks arī medusmēnesim. Šis gads aizritējis ar filmēšanas projektiem Portugālē, Polijā, Grieķijā, un arī ASV turpināšu slidot un filmēt saturu priekš sponsoriem. Paldies sievai par atbalstu, uzņēmumiem "Roces", "Hedonskate" un, protams, ģimenei, draugiem un visiem, kuri atbalstīja sacensību dienā."

Toms Slukins par sacensībām: "Bija patīkami satikt klātienē un slidot kopā ar daudziem bērnības elkiem. Man šī bija lieliska pieredze. Konkurence bija liela, tāpēc vēl lielāks prieks par rezultātu. Paldies draudzenei un vecākiem par atbalstu."

Šogad jau 15. gadu pēc kārtas Nils ar domubiedriem Rīgā sarīkojis brīvā stila skrituļslidošanas sacensības "A.L.N.I.S.", kā arī par ikgadēju tradīciju kļuvušo "Latvijas Inline Kausu" Ventspilī, kas kuplā skaitā pulcējis pašu jaunāko skrituļslidotāju paaudzi. 2022. gadā pašmāju būvnieki Latvijā uzcēluši vairākus jaunus publiskos skeitparkus Aizkrauklē, Cēsīs, Iecavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Olainē, Valmierā un citviet, kā arī drīzumā jauns komplekss tiks uzbūvēts Siguldā. Šādi kvalitatīvi laukumi ne tikai ir lielisks veids, kā jauniešiem pavadīt brīvo laiku fiziskās nodarbēs svaigā gaisā, bet arī viens no svarīgākajiem jomas attīstības priekšnosacījumiem, lai augtu jauni talanti.