Notiks Latvijas lielākā jūras burāšanas regate 'Gulf of Riga Regatta 2020'

Pēc ārkārtas situācijas atcelšanas valstī Rīgas līča regates jeb "Gulf of Riga Regatta" (#GoRR) organizatori lēmuši šogad organizēt sacensības. Dalību regatē jau pieteikušas 36 jahtas no piecām valstīm. To vidū ir arī pasaules un Eiropas čempioni, informēja organizatori.

"Dažu dienu laikā ir dubultojies jahtu skaits, kas reģistrējas regatei. Protams, priecājamies par to, bet esam arī bažīgi, lai netiek pārsniegts valstī atļautais sacensību dalībnieku skaits, jo tad būs jāaptur pieteikšanās. Tādā gadījumā šogad #GoRR laikā nevarēsim nodrošināt Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempiona titulu izcīņu," skaidro Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs Valters Romans.

Romans norāda, ka patlaban sacensībām ir pieteikušās līdz šim Latvijā vēl nebijušas jahtas – komandas no Somijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas. Viņu vidū arī spēcīgākie burātāji, kuri godalgoti pasaules un Eiropas čempionātos. Viņš arī uzsver, ka konkurence ir burāšanas sacensību virzītājspēks, tāpēc "jo spēcīgāki ir konkurenti, jo straujāk attīstīsies pašmāju buru sports un mums vēl Latvijā ir kur augt, ja salīdzinām buru sporta attīstību kaut vai ar Baltijas kaimiņiem."

Sacensības sāksies jau teju pēc divām nedēļām un, kā skaidro sacensību organizatori, patlaban ir ko pasvīst. "Epidemioloģisko ierobežojumu laikā bija neskaidrs, kāds būs šīs sezonas sporta sacensību liktenis Latvijā un kad varētu tikt mīkstināti pastāvošie ierobežojumi. Mēs ilgi prātojām, vai šogad riskēt un, ja būs iespēja, tomēr organizēt sacensības, vai tās jau savlaicīgi pārcelt uz nākošo gadu. Apzinājāmies, ka ir ļoti daudz lietu, kas būs jāpielāgo "jaunais – normālais" situācijai, bet izvēlējāmies neiet vieglāko ceļu un ļoti īsā laikā nodrošināt sacensību norisi. Burātāji ir izslāpuši pēc regatēm un mēs nevaram atļauties viņus pievilt," tā V.Romans.

Šogad Rīgas līča regate tiks atklāta 28.jūnijā Ventspilī. Tā ilgs piecas dienas un regatei varēs sekot tiešsaistē. Sacensību flote piestās Igaunijā, Sāmsalas ostā Montu. Pēc tam divas dienas regate uzkavēsies Rojā, kur notiks medijiem un skatītājiem visērtāk vērojamās īsās pretvēja-pavēja distances. Regate noslēgsies 3.jūlijā Salacgrīvā. Ierasti, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tiks vērsta burātāju un sabiedrības uzmanība Baltijas jūras vides veselībai.