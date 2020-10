Nurmagomedovs nepārspēts arī 29. cīņā un emocionāli paziņo par UFC karjeras beigām

Sestdien, 24. oktobrī, dagestānietis Habibs Nurmagomedovs ar žņaugšanas paņēmienu otrajā raundā pieveica amerikāni Džastinu Geičī, nosargājot savu UFC čempiona titulu. Pēc cīņas Numagomedovs negaidīti un emocionāli paziņoja par UFC cīkstoņa karjeras beigām, jo ģimenei ir apsolījis, ka ringā bez sava tēva, kas visus šos gadus bija arī viņa treneris, vairs nekāps.

Nurmagomedovs ir aizvadījis 29 cīņas UFC ringā un visas ir uzvarējis. Pēc uzvaras pār Geičī Habibs ar žestu deva zīmi komandai, lai tā netuvojas viņam ar apsveikumiem, saļima ringa vidū musulmaņu lūgšanas pozā un acīmredzami raudāja. Pēc pārdesmit sekundēm Numagomedovs piecēlās un turpināja raudāt, asaras slaukot dvielī.

Mikrofonā arēnā Abū Dabī Nurmagomedovs negaidīti paziņoja, ka šī bija viņa pēdējā cīņa UFC ringā. Viņš sev un ģimenei apsolījis, ka bez tēva, kurš bija arī viņa treneris kopš bērnības, ringā vairs neies. Atgādinām, ka Nurmagomedova tēvs Abdumanaps 58 gadu vecumā jūlijā mira Covid-19 izraisīto komplikāciju dēļ. Habibs ringā ar Geičī izgāja, jo šai cīņai piekrita, kad tēvs vēl bija dzīvs. Uzvaru šajā cīņā Numagomedovs veltīja sava tēva piemiņai. Kā žestu karjeras beigām Habibs novilka savus cīkstoņa cimdus un nometa ringā uz zemes.

"Ja esi apsolījis, tad solījumi ir jātur," par savu apņemšanos vairs nekāpt UFC ringā paziņoja Habibs Nurmagomedovs.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors.