'Ogre/Hydrox' handbolisti atgūstas un uzvar pirmo bronzas spēli

"SynotTip" Latvijas handbola čempionāta bronzas sēriju ar uzvaru sāka HK "Ogre/Hydrox", kas ar rezultātu 36:32 (13:20) pārspēja Murjāņu sporta ģimnāzijas handbolistus, sērijā izvirzoties vadībā ar 1:0.

Otro spēli komandas aizvadīs piektdien, 20. maijā, Murjāņu sporta ģimnāzijas zālē. Spēles sākums 19:30. Sērija ilgst līdz kādas komandas divām uzvarām.

Lai gan spēles pirmo puslaiku MSĢ komandai izdevās noslēgt ar pārliecinošo plus septiņi – 20:13, ogrēnieši spēja atgūties, un otrajā puslaikā nepilnās septiņās minūtēs rezultātu izlīdzināt. Uzvaras izrāvienu HK "Ogre/Hydrox" veica desmit minūtes līdz spēles beigām, panākot "+4", un šo pārsvaru nosargājot līdz spēles beigām. Uzvarētāju rindās desmit vārtus guva Toms Lielais, bet septiņus pievienoja Artūrs Lazdiņš. MSĢ sastāvā rezultatīvākais spēlētājs ar deviņiem vārtiem Rauls Serafimovičs, bet seši precīzi metieni Mārtiņam Misulim.

"Zinājām, ka MSĢ komanda ir motivēta, viņi to arī pierādīja pusfināla spēlēs pret ZRHK Tenax Dobele komandu. Šķiet, ka pirmajā puslaikā viņus novērtējām par zemu, lai gan zinājām, ka to nedrīkst un tādēļ nokļuvām iedzinējos. Domājam, ka bumba pati iekritīs vārtos, bet tā handbolā nenotiek. Teiksim tā – nebijām noskaņojušies," pēc uzvaras teica mača rezultatīvākais spēlētājs Lielais. "Puslaikā Natālija (Kudrjavceva) veltīja mums pāris skarbus vārdus. Pēc tiem atguvāmies, sakārtojām aizsardzību, aizskrējām ātrajos un atguvām spēli." Jautāts par sajūtām laukumā pēc pusfināla spēlē, Toms stāsta: "Kopumā pēc pusfināla spēlēm ir rūgtuma sajūta, bet ASK Zemessardze/LSPA ir pelnījuši vietu finālā. Ļoti interesē kāds būs fināls. Ir jau sakrājies sezonas nogurums, ir kāda mikrotrauma, bet vēl atlicis darbiņš, ko padarīt. Tāpat jau domāju, un gribas gatavoties nākamajai sezonai. Pēc Baltijas līgas un "SynotTip" handbola virslīgas pusfināliem motivācija nākamajai sezonai netrūkst. Lai varētu ātrāk sākt gatavoties nākamajai sezonai, piektdien Murjāņos ir jānoslēdz šī sezona."

"Uzskatu, ka pirmo puslaiku aizvadījām ļoti labi – spējām iemest savus metienus, arī pašam izdevās izveidot metienu epizodes komandas biedriem un gūt vārtus arī pašam, tādēļ mums izdevās rezultātā atrauties. Otrajā puslaikā diemžēl sasteidzām savus lēmumus un nonācām lielās problēmās – paši izlaidām spēli no rokām. Pēc tam vairs nespējām atkopties," pēc neveismes teica MSĢ spēlētājs Rauls Serafimovičs

"Pirmo puslaiku sākām ļoti pārliecinoši, realizējot savus metienus, tāpat labi darbojāmies aizsardzībā, palīdzot vārtsargam. Otrajā puslaikā atslābām, nevarējām laicīgi atgriezties aizsardzībā, ļāvām pretiniekiem gūt vārtus ātrajos uzbrukumus, kas arī mums atņēma pārsvaru," piebilda Serafimoviča komandas biedrs Mārtiņš Misulis.