'Olimpiskās dienas 2020' aktivitātes pulcē 120 000 dalībnieku no visas Latvijas

Piektdien, 18. septembrī, visā Latvijā 520 norises vietās norisinājās tradicionālā "Olimpiskā diena 2020", kas pulcēja vismaz 120 000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem. Ar "Olimpiskās dienas 2020" aktivitātēm noslēdzās arī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētie Olimpiskā mēneša pasākumi, ziņo LOK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Fiziskās aktivitātes sniedz ilgtermiņa veselības ieguvumus ikvienam. Sportojot atjaunojas enerģija, un tas var būt tikpat viegli, kā iziet pastaigā ar suni vai tikpat izaicinoši, kā noskriet maratonu. Savukārt, sniedzot iespējas bērniem būt aktīviem jau agrīnā vecumā, sporta aktivitātes kļūst par ceļu uz labāku fizisko un garīgo veselību. Nekad nav par vēlu uzsākt dzīvot veselīgāk," aicina LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Vienlaicīgi visās "Olimpiskās dienas 2020" norises vietās rīta vingrošana sākās plkst. 10.00, pēc kā notika dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Izglītības iestāžu audzēkņi iepazinās ar dažādiem olimpiskajiem sporta veidiem un to spēles noteikumiem, piedalījās stafetēs un citās sporta sacensībās.

LOK sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību centrālo "Olimpiskās dienas 2020" pasākumu organizēja Piņķos, Babītes novadā. Tur bez Babītes novada izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem piedalījās arī "Olimpiskās dienas 2020" vēstneši, olimpieši Gunta Baško un Raimonds Bergmanis, LOK vadība – prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, Babītes novada pašvaldības pārstāvji, kā arī citi viesi.

LOK "Olimpiskās dienas 2020" aktivitātes šogad izvērsa mēneša garumā. Katra nedēļa tika veltīta fiziskām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām – topošajām un jaunajām māmiņām, ģimenēm, senioriem, ka arī bērniem un jauniešiem. Centrālais elements olimpiskajā mēnesī bija iespēja izzināt dažādus sporta veidus un ieviest regulāras sporta aktivitātes ikdienā. Otrs elements bija uztura padomi vispārējai veselības veicināšanai kopā ar uztura speciālisti Lizeti Pugu.

Savukārt vēl viens akcents "Olimpiskā mēneša" pasākumu plānā bija Olimpiskā reportiera Edgara Buļa piedzīvojumi "Olimpiskā detektīva" sērijās, izpētot un iepazīstot kādu sporta veidu. Pirmajā sērijā uz profesionāla SUP dēļa stājās un Edgaru Buļu izaicināja Emīls Balceris no grupas "Musiqq", otrajā sērijā skeitbordu izmēģināja jaunais un talantīgais hiphopa mākslinieks Fiņķis, trešā sērija tika veltīta golfam un to iepazina mūziķis Dons, savukārt noslēdzošajā – ceturtajā "Olimpiskā detektīva" sērijā ar jāšanas sportu iepazinās dziedātāja Aija Andrejeva.

Visas "Olimpiskā detektīva" sērijas ir iespējams noskatīties LOK "Youtube" kanālā "OlimpiadeLV": https://www.youtube.com/user/OlimpiadeLV.

Olimpiskā mēneša sauklis un oficiālais tēmturis sociālajos tīklos ir "Mēs esam #SPORTIŅĀ". Turpini sekot LOK oficiālajiem kontiem sociālajos tīklos "@OlimpiadeLV" un uzzini vairāk par aktivitātēm olimpiskajā mēnesī un "Olimpisko dienu 2020".

"Olimpiskā diena" ir kā starta signāls "Eiropas Sporta nedēļai", kas uz sporta aktivitātēm aicinās no 23. līdz 30.septembrim, līdz ar to septembris Latvijā kļūst par sporta un kustību mēnesi. Ar "Eiropas Sporta nedēļas" aktivitātēm var iepazīties "https://beactivelatvia.lv".