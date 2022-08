Par Latvijas čempioni šķēršļu pārvarēšanā kļuvusi Sabīne Siliņa

Aizvadītajā nedēļas nogalē Kleistu sporta centrā norisinājās Latvijas čempionāts jāšanas sporta šķēršļu pārvarēšanā, kur pieaugušo konkurencē labākā bija 23 gadus vecā Sabīne Siliņa, kura startēja ar Nīderlandes siltasiņu šķirnes ērzeli "Fantast", informē Latvijas Jātnieku federācija.

Pieaugušo konkurencē pirmajā dienā sportisti sacentās ātruma maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 140 centimetriem. Siliņa šajā distancē ieguva trešo vietu, kamēr izcīnīja Lietuvas jātnieks Matass Petratis ar zirgu "Holle", taču viņi par Latvijas čempiontitulu necīnījās.

Otrais maršruts svētdien bija ar pārlēkšanu ar 145 centimetru augstiem šķēršļiem. Neviens no duetiem pamatdistanci neveica bez soda punktiem. Pārlēkšanai kvalificējās Petraitis un Siliņa, abiem pamatdistancē bija pa četriem soda punktiem. Lietuvietis pārlēkšanu veica ar diviem gāztiem šķēršļiem, savukārt Siliņa, kura, svētdien no latviešiem uzrādot labāko rezultātu svētdien, jau bija izcīnījusi galveno titulu, no pārlēkšanas atteicās, līdz ar to, Petraitis kļuva par čempionāta augstākā maršruta uzvarētāju.

"Bija interesanti sagaidīt, kāds būs galvenais maršruts, jo maršruta licējs ir lietuvietis. Maršruts bija tehnisks, ar septiņām distancēm, nevarēju atslābt nevienā brīdī," pēc uzvaras Latvijas čempionātā teica Siliņa.

Čempionātā sudrabs tika Annai Arhipovai, bet bronza - Annai Annijai Alsiņai.