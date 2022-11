Pāris no Latvijas triumfē pasaules čempionātā junioriem 10 dejās

Portugālē notikušajā pasaules čempionātā junioriem (vecumā no 14 līdz 15 gadiem) 10 dejās (5 Standartdejas + 5 Latīņamerikas dejas) līdzīgā cīņā ar rumāņiem uzvaru svinēja rīdzinieki Ričards Krīviņš un Marija Golubeva, informē Latvija Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pasaules čempionāts 10 dejās jauniešiem norisinājās Portugāles ziemeļaustrumos netālu no otras lielākās pilsētas Portu. Čempionātā sacentās 30 deju pāri no tikpat valstīm. Ņemot vērā sezonas laikā uzrādītos rezultātus un uzvaru 10 dejās augustā "German open championships" Štutgartē, Ričards Krīviņš un Marija Golubeva (Daces deju skola) tika uzskatīti par vieniem no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru.

Latvijas vadošais junioru pāris attaisnoja uz sevi liktās cerības, taču uzvara nācās līdzīgā cīņā ar Rumānijas pāri Andreju Sasebes un Jūliju Ababei. Standartdejās uzvarēja Latvijas dejotāji, bet Latīņamerikas dejās virsroku ņēma rumāņi. Taču Standartdejās Rumānijas dejotāji līdzīgā cīņā par otro vietu tomēr dažās dejās piekāpās kazahiem Danilam Kuzņecovam/Tamārai Beļenkajai, bet Latīņamerikas dejās tādā pašā situācijā par otro vietu mūsējie visās dejās bija priekšā Kazahstānas pārim, turklāt Ča-Ča-Ča pat apsteidzot rumāņus.

Gan tas, gan arī Latvijas dejotāju pārliecinošais pārsvars ST dejās arī izšķīra uzvarētāju likteni, un Ričards ar Mariju jūnijā LA dejās iegūtai pasaules bronzai varēja pievienot zeltu. Pasaules čempionātā viņi uzvarēja pirmo reizi. Pērn Krīviņš un Golubeva 10 dejās bija trešie. Pirms 19 gadiem Jegors Šišlo un Anastasija Gorbačenko arī kļuva par pasaules čempioniem junioriem 10 dejās, izcīnot Latvijai pirmo uzvaru pasaules čempionātos.

Līdz ar to rumāņiem tāpat kā jūnijā LA dejās arī šoreiz sudraba medaļa. Trijnieku noslēdza iepriekš minētie kazahi. Fināla sešiniekā sacentās arī Polijas, Izraēlas un Vācijas dejotāji. Tieši aiz fināla ierindojās abu kaimiņzemju pārstāvji, lietuviešiem ieņemot septīto, bet igauņiem astoto vietu.