Pasaules kausā un pasaules junioru čempionātā Madonā startēs 92 sportisti no 13 valstīm

Ceturtdien, 25. augustā, ar individuālā starta sacensībām sāksies FIS Pasaules kausa posms un Pasaules junioru čempionāts rollersēpošanā Madonā. Dalību apstiprinājušas 13 valstu delegācijas, kopā uz starta līnijas plāno iziet 92 sportisti, informēja organizatori.

Vislielākais sportistu skaitu no ārvalstu delegācijām būs Itālijai, Zviedrijai, Kazahstānai, Lietuvai, bet Latviju pārstāvēs 24 sportisti.

Lielākā daļa no sportistiem Madonā ieradušies jau tagad, bet sacensības tiks atklātas ceturtdien, 25. augustā Sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils", kur no plkst. 9.00 norisinās sacensības klasikā ar individuālo startu. Plkst. 19.00 Saieta laukumā norisināsies Atklāšanas ceremonija, uzstāsies arī grupa "Oranžās brīvdienas".

Piektdien sacensības turpināsies "Smeceres sils", kur no plkst. 9.00 tiks aizvadīts komandu sprints. Sestdien sacensības pārceļas uz pilsētas centru, kur pēcpusdienā no plkst. 16.00 uz Raiņa ielas norisināsies 200 metru sprinta kvalifikācija, bet ātrākie sprinteri no plkst. 17.30 tiks noskaidroti sprinta finālos. Plkst. 19.00 apbalvošanas ceremonija, pēc kuras arī kultūras baudījums – grupu "Keksi", "QueentEssence" un Riharda Saules uzstāšanās.

Savukārt svētdien sacensību noslēdzošajā dienā no plkst. 10.00 masu starts Madonas pilsētas ielās. Elites grupas vīru un sievietes aizvadīts 20 kilometru distanci, bet junioru grupa – 15 kilometrus.

Pasaules kausa posmam Latvijā dalību apstiprinājušas 13 sekojošo valstu komandas: Čīles, Kazahstānas, Ķīnas Taipejas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, Slovākijas un Ukrainas.